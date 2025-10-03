Amanece vandalizado el McDonald's del Cantón con pintadas contra Israel

Una operaria limpiando las pintadas en la fachada - Víctor Seoane

El McDonald's del Cantón amaneció este viernes con su fachada completamente vandalizada con pintura roja y múltiples pintadas con mensajes en contra del Estado de Israel.

Los trabajadores del local se encontraron con los destrozos en la madrugada, poco antes de la apertura, y comenzaron de inmediato las labores de limpieza para retirar las pintadas de las paredes exteriores. La fachada había sido cubierta con consignas políticas y símbolos pintados en aerosol, como 'boycot a Israel', además de varios botes de pintura derramados frente al acceso principal.

El establecimiento puede operar con normalidad tras la limpieza inicial, aunque continúan trabajando en la restauración total de la fachada.

Este incidente se produce en un contexto de creciente tensión internacional por el conflicto en Medio Oriente, que ha tenido repercusiones en diversas ciudades europeas con manifestaciones y protestas después de que Israel detuviese a los activistas de la flotilla de ayuda humanitaria que intentaba llegar a Gaza.