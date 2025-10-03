Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña, sede de unas jornadas TIC del sistema portuario español

Un centenar de profesionales de Informática y Transformación Digital de Puertos del Estado participan en esta iniciativa

Iván Aguiar
Iván Aguiar
03/10/2025 11:44
VIII Jornadas TIC del sistema portuario español celebradas en A Coruña
VIII Jornadas TIC del sistema portuario español celebradas en A Coruña - Adolfo Enriquez

A Coruña ha sido sede de las VIII Jornadas TIC del sistema portuario español, que han reunido en Palexco estos días a cerca de un centenar de profesionales que trabajan en los departamentos de Informática y Transformación digital del organismo Puertos del Estado y de las diferentes autoridades portuarias.

A lo largo de una serie de ponencias, presentaciones y mesas redondas, los participantes en el foro han podido compartir sus experiencias en el desempeño profesional, en unas jornadas de formación que han estado centradas en aspectos como la digitalización, inteligencia artificial, desarrollo de infraestructuras de comunicaciones, innovación o gobernanza de las tecnologías de información.

Inés Rey y Miguel Lorenzo, este jueves en el pleno

El recibo de la basura en A Coruña subirá a partir de 2026

Más información

La mayoría de las ponencias corrieron a cargo de los propios profesionales de los puertos y de Puertos del Estado. Además, intervinieron directivos de empresas coruñesas punteras en el ámbito TIC, el director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), Ignasi Belda, con una conferencia sobre la regulación de la IA, y los profesores de la Universidade da Coruña Amparo Alonso, Susana Ladra, Andrés Figuero y Alberto Alvarellos.

El foro ha sido organizado conjuntamente por la Autoridad Portuaria de A Coruña y Puertos del Estado, que promueve estos encuentros con el objetivo de actualizar los conocimientos y la formación de sus profesionales.

