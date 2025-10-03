Escaparate de Saldos Arias, hace 25 años, anunciando la liquidación - Pedro Puig

Saldos Arias, uno de los comercios históricos de A Coruña, comenzaba su liquidación por cierre hace 25 años, un asunto al que El Ideal Gallego dedicó una de sus fotografías de primera tal día como hoy de 2000. El 3 de octubre de 1975, hace medio siglo, era noticia la reanudación de las obras de la segunda fase del puente de A Pasaxe, que se habían interrumpido durante el verano. A estas alturas de 1950, el diario informaba de varios sucesos, uno de ellos protagonizado por un niño de dos años que sufrió heridas al caerse de un ascensor en una casa de la plaza de Vigo. El 3 de octubre de 1925, hace cien años, el periódico daba cuenta de la toma de posesión de Vicente Ciurana Pascual como nuevo director de la Prisión Provincial.

Martes, 3 de octubre de 2000 - ARCHIVO

Hace 25 años | Los clásicos almacenes Saldos Arias inician su liquidación por cierre

El último reducto de la felpa agoniza. Desde ayer, 2 de octubre de 2000, las gangas de Saldos Arias son, si cabe, más baratas. Los clásicos almacenes de la calle General Mola cerrarán sus puertas por jubilación de su propietario. Mientras, hasta el 5 de enero de 2001, se liquida incluso el último retal. Es el momento oportuno para agenciarse un puñado de pares de calcetines de lana antes de perder de vista uno de los más rancios y entrañables comercios coruñeses, tocado de muerte por una epidemia que ha brotado en la zona y cuyo nombre es, más que una frase hecha, un canto de cisne: cese de negocio.

José Albarrán, propietario de la tienda desde 1992, se jubila. El negocio no da para más y los sucesores han decidido echar el candado. El encargado de los almacenes Saldos Arias deja escapar un suspiro de resignación: “El jefe se jubila y hemos comenzado la liquidación. Sí, es cierto que se nota un poco más de movimiento, pero la cosa está floja”. La vorágine consumista finisecular hace tiempo que le ha vuelto la espalda a la franela. Saldos Arias vivió su esplendor con el despertar económico de los años sesenta.

Viernes, 3 de octubre de 1975 - ARCHIVO

Hace 50 años | Las obras de la segunda fase del Puente del Pasaje se reanudan tras el verano

Apenas son ya restos históricos los del viejo Puente del Pasaje. Comenzadas las obras en su segunda fase, interrumpidas durante el pasado verano para poder atender la elevada densidad de tráfico del cuello de botella que es la entrada principal a la ciudad, los coruñeses esperan ahora que la segunda fase adquiera un ritmo que permita disponer del nuevo puente en el menor plazo posible.

Por otra parte, el cadáver del policía coruñés, don Antonio Fernández Ferreiro, asesinado en Madrid por terroristas, llegó en la noche de ayer, 2 de octubre de 1975, al cuartel de la Policía Armada, donde quedó instalada la capilla ardiente. El alcalde de La Coruña, don Jaime Hervada y Fernández-España, ha hecho público un llamamiento a los coruñeses para que hoy, 3 de octubre de 1975, acompañen los restos mortales del policía armado asesinado en Madrid.

En clave deportiva, ocho goles se marcaron ayer en el partidillo de entrenamiento del Deportivo, el clásico encuentro de entre semana que José Antonio Naya dedica a perfilar el equipo que va a actuar en la próxima jornada de liga, en este caso contra el Tarrasa.

Martes, 3 de octubre de 1950 - ARCHIVO

Hace 75 años | Niño herido al caer de un ascensor en la plaza de Vigo

El niño de dos años José Manuel Sieira Míguez, que habita con sus padres en la calle Teresa Herrera, número 13, se cayó el pasado domingo, 1 de octubre de 1950, de un ascensor en una casa de la plaza de Vigo, sufriendo lesiones de importancia, de las que fue curado en el Sanatorio.

También el domingo fue alcanzado por un tranvía en la avenida de Linares Rivas el niño de 13 años José Bouzas Martelo, domiciliado en la calle Cordelería, número 12, bajo, que sufrió heridas de consideración, de las que fue asistido en la Casa de Socorro de Santa Lucía.

Además, en la Casa de Socorro del Hospital fue asistida ayer Josefa Ferro García, domiciliada en la calle Atocha Alta, número 36, que al caerse sobre un cajón de la plaza de San Agustín se produjo unas contusiones en la pierna izquierda, de carácter leve.

Sábado, 3 de octubre de 1925 - ARCHIVO

Hace 100 años | Vicente Ciurana, director de la Prisión Provincial

A las once de la mañana de anteayer, 1 de octubre de 1925, tomó posesión de su cargo de director de la Prisión Provincial don Vicente Ciurana Pascual, el cual fue nombrado por Real Orden de 27 de julio último.

Le dio posesión del cargo el administrador de la Prisión, don Joaquín Morillo, y al acto asistieron todos los funcionarios del Establecimiento, elogiando el orden, respeto y subordinación de la población reclusa y la cultura e inteligencia del personal de funcionarios.

Por otra parte, en el tren de correo de ayer regresó de Madrid, acompañado de su distinguida esposa, el digno delegado de Hacienda de La Coruña, nuestro respetable amigo don Francisco Reynot. Acudieron a recibirlo el administrador de Rentas y delegado interino, señor Molina; el tesorero, señor Pou, y demás jefes y funcionarios.