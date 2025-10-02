Zara impacta con su próxima invitada a la cúpula: Patti Smith

Patti Smith en el Noroeste - Quintana

Este 2025 es el año de la celebración del 50 aniversario de Zara y, por ello, la marca ha querido instalar la Cúpula Atlántica en el monte de San Pedro, donde ya se han dado cita artistas como Luz Casal, Myles Smith, Air o The Blaze en este espacio inmersivo.

El próximo jueves 9 de octubre es la clausura de esta serie de conciertos celebrados en la Cúpula Atlántica, que cierra sus puertas el día 12, con el concierto de Patti Smith, una de las cabeza de cartel de Festival Noroeste Estrella Galicia, al que asistieron más de 60.000 personas en la playa de Riazor en 2019.

Patti llega el próximo jueves tras actuar en Dublín, al que le siguen los conciertos en Bérgamo y Londres, confirmándose así como una figura de culto y una de las artistas más influyentes del rock.

Su primer álbum salió en 1975, siendo un éxito rotundo. 'Horses' fue la antesala de décadas de carrera y éxitos, a los que ha sumado libros y obras como artista visual.

Las entradas serán sorteadas y, para participar, es necesaria la inscripción hasta el 5 de octubre a través de la página web de Zara. Se podrán reservar un máximo de 2 entradas por persona y sobre las tres de la tarde, a pocos minutos de anunciarse, ya habían más 23.000 personas inscritas.

La instalación cinética de Zara en el Observatorio de la Cúpula Atlántica de A Coruña del monte de San Pedro se ha convertido en el nuevo atractivo cultural del verano tanto para coruñeses como para turistas. ‘50 Songs of the Sea’ es una instalación creada por la artista y diseñadora británica Es Devlin, conocida por sus performances y obras de arte lumínicas a gran escala.