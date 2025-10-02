Una discoteca de A Coruña agota las entradas para Halloween en menos de media hora

La fiesta de The Clab en 2024 -

Que los coruñeses se han acostumbrado a reservar con antelación que mete miedo es perfectamente aplicable para la noche de Halloween, en la que cada vez resulta más complicado encontrar acomodo para una fiesta temática. Y es que, por mucho que los responsables de algunas de ellas han tratado de aguantar lo máximo posible a la hora de liberar las entradas, las 'criaturas de la noche' han corrido a por ellas como poseídas por el virus de 'The last of us'.

Precisamente eso, las últimas acreditaciones de acceso, es lo que voló en cuestión de media hora en la plataforma oficial de venta de The Clab. Lo curioso es que la programación no se reduce a solamente el viernes día 31, ya que los eventos comenzarán el jueves 30 con un Halloween universitario, mientras que el viernes 31 y el sábado 1 habrá Halloween light, entre las 20.00 y las 23.00 horas, para menores de entre 14 y 17 años. Finalmente, esa misma jornada sabatina habrá una segunda sesión terorrífica. “Será el Halloween más largo de la historia de A Coruña para la segunda fecha más importante del año”, advierte Emilio Ron, director de operaciones. “El crecimiento de esta fiesta ha sido total y ofreceremos una opción disruptiva y con lista de espera”, añade. Los tickets costaban 15 euros, con derecho a dos consumiciones.

El mano a mano entre las grandes pistas de baile de la ciudad juega en favor de los coruñeses, ya que recientemente Pelícano ya anunció para la discoteca más grande de Galicia una fiesta temática de 'Black Phone', ambientada por Pablo Méndez, cuyas entradas ya comenzaron a volar en septiembre. Los precios oscilan entre los 18 euros para el público general y los 250 de los palcos.