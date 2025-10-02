Trece originales propuestas para hacerse con el premio Emprende Coruña

Presentación de candidaturas del premio Emprende de AJE en Hi Coruña. - Quintana

Talento, originalidad y potencial se dieron la mano hoy en Hi Coruña, donde hasta trece diferentes propuestas de distintos empresarios o proyectos coruñeses presentaron sus candidaturas a la 26 edición del premio Emprende Coruña. El galardón, que promueve la Asociación de Jóvenes Empresarios de A Coruña (AJE), se entregará el día 9 en el Club Cámara Noroeste.

El primer proyecto presentado fue el de Auxua, una constructora que promete facilidades al cliente. También hubo propuestas artísticas como la de Carla Souto, una firma de joyería artesanal, o gastronómicas como la de Chichalovers, una empresa que pretende modernizar el chicharrón. Laura García, por su parte, presentó Equipo Idiomas, una academia de inglés destinada a niños y adolescentes.

La Tribu Verde, por su parte, busca asesorar al sector audiovisual en términos de sostenibilidad, mientras que Makkan Club ofrece en Oleiros una finca enorme para ubicar eventos, y la joven Metlabs busca impulsar soluciones en el sector del blockchain.

También hubo lugar para el apoyo a la infancia, tanto con Mímame, un proyecto de terapia ocupacional para acompañar a las familias, como con Parteando, que asesora a las familias en el proceso del parto y la lactancia. Propuestas como Sauce Llorona aúnan naturaleza y emprendimiento con una floristería especializada en flores secas, Talento Grupo Internacional lidera procesos de reclutamiento de personal, Uekko da soluciones tecnológicas para estudiantes y Zebra Brain constituye una boutique que alinea estrategia, personas, procesos e IA.

