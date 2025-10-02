Pedro Mairal | "ChatGPT puede copiar todo, pero nunca va a conmover desde lo vivo”

Pedro Mairal, ayer en A Coruña - Javier Alborés

A Pedro Mairal le ha pasado con sus nuevos personajes lo que espera que le ocurra al lector. “Me encariñé mucho con ellos, los acabé queriendo mucho”, asegura el autor argentino, que dice sentirse “como un Dios cruel” cuando los ha puesto en tesituras por las que los ha hecho transitar. Habla Mairal de ‘Los nuevos’ (Destino), su última novela, que presentó en la UNED acompañado de Xavier Seoane y Javier Pintor.

“Es una historia de transición entre la adolescencia y la adultez, todo ese momento en el que se te enloquece la brújula, salís de casa de los padres, empezás los primeros trabajos, empezás a dormir en lugares extraños...” enumera Mairal entre risas. Es, por tanto, una etapa “de mucha soledad, pero, a la vez, de gran empoderamiento, de empezar a seguir tu deseo”.

Mairal trata en este libro esos primeros hitos, esas “piedras en el río por las que fuiste saltando”, para llegar a un destino. Y eso le ha permitido reflexionar, precisamente, por las que ha seguido él. “Yo empecé Medicina y fracasé inmediatamente”, reconoce con una sonrisa. “Estuve mucho tiempo perdido, sin saber qué hacer”. Empezó a escribir, pero en su familia no terminaban de ver esto de vivir de la cultura. Tanto era así que Mairal mentía a su familia diciendo que seguía estudiando. “Fue horrible, esa soledad de la mentira fue muy fea”, asegura.

Pero tras mucha zozobra, tras muchos “manotazos de ahogado”, “me las arreglé bien, porque como vos bien sabés, en torno a la palabra hay un montón de trabajos. No sé si ahora ChatGPT nos va a desbancar a todos, pero si sabés redactar y armar un texto, en el mundo de la palabra hay mucho trabajo”.

Sus facetas creativas

En los personajes de ‘Los nuevos’, además, confluyen las personalidades artísticas del propio autor, algo que, asegura, “no fue deliberado”.

“En Tiago está mi faceta de escritor, él no quiere escribir y eso es muy de escritor”, explica sonriendo. Bruno apela a su lado musical. Por último, en Pilar surge “mi faceta cinematográfica, como guionista”. “El fruto nunca cae lejos del árbol”, resume.

ChatGPT no es mortal

Mencionando a la IA, surge una pregunta importante para un artista: ¿sería capaz ChatGPT de crear textos o canciones con alma? Mairal tiene clara una cosa al respecto: “Por ahora, puede copiar. Y en esa copia puede barajar millones de copias y hacer algo que parece original”.

Pero a ChatGPT, o a cualquiera de estas herramientas, les falta algo. “ChatGPT no muere, no es mortal. Podríamos decir que nació, pero al no tener cuerpo, me parece difícil que pueda escribir algo que te conmueva desde el lado de la tragedia de lo vivo”. Y profundiza: “Creo que el lenguaje es algo que sale de un cuerpo para otro cuerpo, con tu articulación sonora sale lenguaje de tu cuerpo y repercute en el del otro haciéndolo reír, llorar, provocándole un ataque de furia, dándole vergüenza, excitación... pero ChatGPT no sabe eso, seguramente va a poder copiar todo, pero yo creo que nunca va a poder conmover desde el lugar de lo vivo y de lo mortal”, concluye el escritor argentino sobre la inteligencia artificial.