Nuevos colores y fachada con jardín vertical: la Torre Efisa revoluciona Cuatro Caminos

La nueva fachada de la Torre Efisa - Javier Alborés

Su rehabilitación prometía todo un cambio, y no solo de estética. La Torre Efisa, un gigante de 75 metros de altura en Cuatro Caminos, ya está libre de andamios. Nuevos colores, paneles fotovoltaicos que simulan un jardín vertical en la fachada y la premisa cumplida de erigirse como uno de los edificios más eficientes de la ciudad.

Cuando la construcción miraba hacia arriba, hace medio siglo, se levantó esta torre, la sexta más alta de A Coruña y compuesta por seis bloques que albergan 181 viviendas. A día de hoy acoge 72 locales comerciales, entre los que se encuentran el Bingo, un supermercado y la oficina de Tráfico.

Paneles solares integrados en el lateral de la fachada, vidrios con coloración verde que simulan la frondosidad de hojas –lo que da cierta apariencia de jardín vertical– y partes amarillas que mantienen la estética previa. Quienes pasean estos días por la plaza de Cuatro Caminos pueden comprobar de primera mano el resultado de una ambiciosa obra de eficiencia energética. O, por lo menos, en lo que respecta a su cara visible: solo falta concluir la obra en los patios y en algún local.

Los vecinos, que han convivido durante meses con andamios, ruidos y obreros, reconocen que el esfuerzo ha merecido la pena. “Ha sido muy ruidoso, mucho tiempo, muchos obreros de arriba abajo, pero se nota la diferencia. Ha merecido la pena”, asegura uno de los residentes, que destaca sobre todo la renovación de instalaciones básicas: “El cuadro eléctrico está muchísimo mejor, las calderas también. Ahora, con las placas solares ya en marcha, se notará más este invierno –añade–; en verano ya se notó la diferencia de temperatura”.

Opiniones

Sobre la estética, este vecino opina que “hay gente que dice que está horrible, pero a mí no me disgusta. Entiendo que intentaron mantener un matiz del amarillo anterior”. Otros se muestran más contundentes: “A mí me gusta cómo ha quedado la fachada, está bastante bien”.

La actuación de aislamiento térmico envolvente incluyó generación térmica híbrida y autoconsumo compartido. Este hecho la convirtió en una de las reformas más caras que se llevaron a cabo este año en la ciudad, con 8,3 millones de euros de presupuesto. No obstante, cinco millones están subvencionados por las ayudas Next Generation. De este modo, la cuantía mensual media por vecino se sitúa en los 90 euros al mes.