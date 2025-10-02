Más de 60 importadores de 25 países y tres continentes buscarán productos y servicios gallegos en Exporpymes

Exporpymes - AEC

El próximo 14 de octubre tendrá lugar a XII edición de Exporpymes en el hotel NH Collection A Coruña Finisterre. Organizado por la Cámara de A Coruña, este encuentro busca conectar a empresas exportadoras gallegas de los sectores de alimentación, bebidas y salud con importadores extranjeros en el que, además, habrá una jornada de Hospitales Verdes. Ya tienen confirmada su asistencia más de 60 empresas importadoras provenientes de Europa, Asia y África.

Concretamente, los países con presencia en esta edición son Alemania, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Egipto, Él Salvador, Eslovenia, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Marruecos, Mozambique, Noruega, Polonia, Reino Unido, Rumanía, Singapur, Togo y Turquía.

Las 70 empresas gallegas que ya confirmaron su participación tendrán la oportunidad de exponer sus productos para que los importadores puedan catarlos de primera mano, facilitando así el establecimiento de futuros acuerdos comerciales.

Jornada de Hospitales Verdes

La programación incluye, además, una jornada sobre Hospitales Verdes centrada en el caso especial de Singapur, donde el Gobierno está seleccionando empresas para la construcción y renovación de seis hospitales, con presupuestos de gran envergadura. Será un espacio de diálogo y networking centrado en los retos y oportunidades de la edificación y operación de hospitales sostenibles, con foco en eficiencia energética, gestión de residuos, energías renovables y mejora de la calidad asistencial.

Se trata de una jornada de especial relevancia para las empresas gallegas del sector que cuentan con experiencia en ingeniería, biotecnología y construcción sostenible, además de una sólida trayectoria en planes de innovación público-privada.

Colaboraciones para impulsar la internacionalización

La Cámara de A Coruña cuenta con varios tipos de partners que facilitan la organización de misiones para que las empresas puedan contactar con potenciales clientes internacionales con una agenda de trabajo preparada específicamente en función de los propios intereses y facilitando el inicio de relaciones con clientes potenciales (importadores, distribuidores...) de manera sencilla.