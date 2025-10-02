Luis Zahera, el gigante del Orzán

El actor Luis Zahera en la valla publicitaria del Orzán - Víctor Seoane

A Coruña amaneció este jueves con una imagen impactante en el paseo del Orzán, una enorme valla publicitaria con la figura de Luis Zahera, ganador de un Goya y uno de los actores más reconocidos del cine y la televisión en España. La espectacular lona anuncia 'Animal', la nueva película protagonizada por el intérprete compostelano, que se estrenará en Netflix el próximo 3 de octubre.

En el cartel puede leerse la frase en gallego “cambiou as vestas polas cobaias”, un juego de palabras que conecta con la trama del filme y con el carácter provocador de Zahera, siempre dispuesto a sorprender con interpretaciones cargadas de fuerza y autenticidad.

La elección del Orzán para esta acción promocional no es casual, la zona es uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad herculina, lugar de encuentro para vecinos y turistas, y escaparate perfecto para una campaña que pretende llamar la atención y reivindicar las raíces gallegas del actor.

Con 'Animal', Zahera vuelve a situarse en el centro de la escena cultural, consolidando una carrera marcada por la intensidad y su capacidad para encarnar personajes tan salvajes como humanos.