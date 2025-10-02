Lo nunca visto: un tardeo gratis en A Coruña en el que te invitan a la primera copa

El tardeo de O'Culto fue un éxito en primavera - Carlota Blanco

Llega otro tardeo a A Coruña. El público potencial entenderá la referencia, pero podría recordar a aquello de comienzo de siglo cuando, la proliferación de producciones bajo un mismo patrón, dieron en aquella olvidable comedia: 'No es otra estúpida película americana'. Era el año 2001 y los que ahora salen con freno de mano echado y hasta que se pone el sol fueron los precursores del doblete: tardeo de discoteca adolescente y reenganche con el Orzán.

O'Culto consolida su tardeo de los 90 a partir del 25 de abril Más información

Mucho de ese espíritu vuelve el próximo sábado 11 a O'Culto, el innovador espacio gastronómico del número 26 de Panaderas que vuelve a la actividad este viernes con una renovada oferta gastronómica. Sin embargo, uno de los platos fuertes tendrá que ver nuevamente con la nostalgia, la música que ya suena en 40 Classic y la época del internet en pañales.

De Gigi D’Agostino a Street Fighter: el nuevo tardeo oculto de A Coruña revivió Bambina y el MonteCarlo Más información

La apertura será a las 16.00 horas y la entrada es totalmente gratuita. La ambientación ya merece una visita por sí sola, pero la oferta de inauguración es como para dejar ojiplático 'yo' de muchos en 2001: una copa gratuita canjeable antes de las 20.00 horas, además de sorpresas, regalos y muchos chupitos. Eso sí, para disfrutar a tope del tardeo que lo da todo es recomendable unirse al Club Sinvergüenza.