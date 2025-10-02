Mi cuenta

A Coruña

La UDC celebra el Día de las Universidades Saludables con el primer acto del XI Octubre Saludable

La sesión inaugural del programa tendrá lugar el 8 de octubre a las 12:00 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho

Redacción
02/10/2025 13:29
Outubro Saudable en la UDC
Outubro Saudable en la UDC

La Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña (UDC) será la sede principal de la organización del XI Octubre UDC Saludable, que incluirá diversos eventos vinculados a la promoción de la salud a lo largo del presente mes. Este jueves tuvo lugar la primera conferencia del ciclo, que versó sobre alimentación saludable en la menopausia y estuvo organizada con motivo del Día Nacional de las Universidades Saludables, efeméride que se celebra hoy mismo.

Durante el mes de octubre, el servicio UDC Saludable, dependiente de la Vicerrectoría del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, tiene organizada toda una serie de talleres, conferencias, relatos y actividades, destacando la conferencia inaugural, que tendrá lugar el día 8 de octubre, a las 12:00 horas, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho y estará a cargo del doctor Eduardo Fonseca Capdevila, especialista en dermatología médico-quirúrgica y venereología. Fonseca enfocará su exposición en las enfermedades infecciosas de transmisión sexual.

La clausura del programa será el día 16 de octubre, a las 19:00 horas, en la sede de la Real Academia de Medicina de Galicia (C/Durán Loriga número 10), y contará con un relato impartido por el profesor José Antonio Seoane Rodríguez sobre salud comunitaria y salud individual.

Además, durante este mes se implantará el programa Campus sin Humo en los espacios periféricos del Campus de A Coruña (Oza, Bastiagueiro, Riazor y Rectorado), y se llevará a cabo el seguimiento en el Campus de Ferrol, con actividades de difusión en Oza (20 de octubre) y Ferrol (27 de octubre), así como con múltiples mesas informativas en diferentes localizaciones de la UDC, coordinadas y con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

El programa nacional de la Red Española de Universidades Promotoras de Salud (REUPS), en el que la UDC participa de manera proactiva, incluye tres líneas de actuación: el reto 10.000 de donación de sangre, el reparto de fruta en diferentes facultades y escuelas de la UDC y la difusión de la importancia de la donación de médula ósea, con la disposición de mesas informativas específicas.

Asimismo, cabe destacar la participación voluntaria de diversas facultades y escuelas de la UDC con programas propios de promoción de la salud, en colaboración con la Red de Entidades UDC Saludable, así como con la implicación de oficinas y servicios universitarios como el título propio Espacio Compartido, la Oficina de Cooperación y Voluntariado, la Oficina de Sostenibilidad, la Universidad Sénior y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, entre otros.

