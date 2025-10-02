Mi cuenta

A Coruña

La satisfacción del trabajo bien hecho: el coruñés Diego González presume de operación en Sierra Leona

El cirujano aprovechó el viaje con la unidad móvil al país africano para reencontrarse con su paciente Silvester

Andrea Gestal
02/10/2025 14:59
Última visita a Sierra Leona
Última visita a Sierra Leona - Instagram Diego González

"Una alegría inmensa ver de nuevo a Silvester, un paciente que operamos en 2023 en nuestra primera visita a Sierra Leona". Así empieza el post que ha subido este mismo jueves el coruñés Diego González a sus redes.

En él cuenta que el paciente tenía el pulmón destruido con infecciones de repetición y tosía sangre a diario con el riesgo de morir en cualquier momento. 

Fue el primer pulmón operado en la historia del país. González comenta que era una intervención "muy complicada", donde le extirparon el pulmón izquierdo, pero festeja que a día de hoy esté curado haciendo una vida totalmente normal.

Silvester, muy agradecido con el cirujano, no dudó un segundo en acudir a su llamada después de dos años. Se reunió con él y expresó su gran felicidad. Gracias a él recuperó su vida.

