La emblemática fuente de A Coruña que se está adecentando

Fuente de los surfistas - Víctor Seoane

La empresa Socamex S.A.U. es la encargada de llevar a cabo los trabajos de limpieza y mantenimiento de la Fuente de los Surfistas, una de las esculturas más reconocidas del paseo marítimo de A Coruña. El proyecto forma parte del contrato municipal vigente para el servicio de conservación, mantenimiento y reparación de fuentes ornamentales, estanques y caídas de agua del Ayuntamiento.

Los trabajos, que se efectúan incluyen la retirada de suciedad acumulada en las esculturas y superficies de bronce y piedra y la revisión del sistema de bombeo y filtración para prevenir fallos, así como el control de las fugas y reparación de goteras o filtraciones en la estructura.