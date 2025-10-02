La Dolores de A Coruña se despide para siempre

La Dolores, en su esquina más fotografiada -

Mientras A Coruña se llena de bares que llevan la modernez por bandera, al mismo tiempo que un cierto tirón nostálgico que recupera las tascas y los mesones, los bares tradicionales luchan por sobrevivir y a veces fallan en su intento. Es el caso de La Dolores, el establecimiento que abrió sus puertas en febrero de 2024 en Zalaeta, concretamente en la calle Curros Enríquez, y que este sábado se despedirá para siempre de su clientela. Lo hará con un último baile para todos loa habituales.

Concebido como homenaje a la abuela del propietario, antiguo dueño del Polvorín y el Bahía de As Lagoas, se trataba de un espacio de lo más tradicional en el mismo punto donde durante años triunfó el Handicap Cero. “Ha sido maravilloso compartir estos dos años, pero toca decir hasta luego”, comentaba la propiedad en su confirmación del adiós.