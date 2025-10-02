Barcos pesqueros en el puerto coruñés, hace 25 años - ARCHIVO

Hace 25 años las cofradías de pescadores de la provincia de A Coruña pactaron el inicio de un paro sectorial como medida de protesta por el elevado precio de los carburantes. El acuerdo lo cerraron en la Casa del Mar, donde celebraron una reunión de la que informó El Ideal Gallego en su edición del 2 de octubre de 2000. Hace 50 años, tal día como hoy de 1975, eran noticia las precarias condiciones con las que tenían que trabajar los vendedores del mercadillo de Os Mallos. Cien años atrás, a estas alturas de 1925, el periódico detallaba un sorprendente suceso que tuvo como escenario el número 4 de la calle Sánchez Bregua, cuyo propietario denunció la desaparición de dinero y acciones por valor de dos millones de pesetas.

Lunes, 2 de octubre de 2000 - ARCHIVO

Hace 25 años | La flota coruñesa inicia un paro en protesta por el precio del carburante

Las cofradías de pescadores de la provincia de A Coruña inician hoy y mañana un paro sectorial en protesta por el precio de los carburantes. Tras tres horas de acalorada discusión, 15 de las 26 cofradías que asistieron a la reunión celebrada ayer, 1 de octubre de 2000, en la Casa del Mar de A Coruña, se mostraron de acuerdo con el paro, ocho representantes votaron en contra y otros tres todavía tienen que consultar con sus cofrades para tomar una determinación. No obstante, la asamblea decidió acatar la decisión de la mayoría. La flota pesquera de A Coruña pretende que se adopte un nuevo acuerdo con el Gobierno similar al alcanzado por sus homólogos franceses.

Por otra parte, el Deportivo se encaramó al liderato de la clasificación de Primera División tras derrotar al Barcelona (2-0) en un encuentro que los coruñeses dominaron de principio a fin. Donato y Diego Tristán –que estrenó su casillero particular– fueron los autores de los goles. Fran cumplió, con el de ayer, 300 partidos en la máxima categoría.

Además, el portavoz nacional del BNG, Xosé Manuel Beiras, anunció ayer que se replanteará su futuro político si Manuel Fraga revalida la mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas. El líder nacionalista también criticó a los socialistas gallegos.

Jueves, 2 de octubre de 1975 - ARCHIVO

Hace 50 años | Puestos del mercadillo de Los Mallos a la intemperie

La política de mercados de la ciudad, que con esfuerzo lleva el concejal Emilio Fernández, necesita un empujoncito para que las cosas lleguen a buen término. El mercadillo que debe desaparecer pronto es el de la avenida de Los Mallos, donde a la intemperie se reúnen a diario una veintena de vendedoras de frutas y hortalizas, principalmente. Según Emilio Fernández, está próxima la apertura del nuevo mercado de Ramón Cabanillas, que va a cubrir un hueco importante en los servicios de la zona.

Mientras, el Fabril Deportivo está realizando una buena campaña, bajo la batuta de Rodrigo. Uno de sus futbolistas más destacados es Amador Carballo, un joven de 18 años que juega de extremo izquierdo. Es el goleador del equipo. Lleva marcados siete tantos, aunque él dice que el mérito “no es sólo” suyo sino de toda la plantilla.

Viernes, 2 de octubre de 1925 - ARCHIVO

Hace 100 años | Desaparecen dos millones en Sánchez Bregua

Don Carlos Currás García, domiciliado en Sánchez Bregua, número 4, tercero, hizo ayer, 1 de octubre de 1925, una grave denuncia por sustracción de papeles, alhajas y dinero por valor de cerca de dos millones de pesetas.

Sobre las nueve de la noche de anteayer, notó que de un cajón de una mesa de su despacho le habían desaparecido un resguardo de 1.602 acciones del Banco Hipotecario de España, por valor de un millón doscientas mil pesetas; otro resguardo de 86 acciones de la Cooperativa Eléctrica, que importa 42.100 pesetas; otro idem de 77 acciones del Banco Español del Río de la Plata, por valor de 3.700 pesetas; otro de valores franceses, que asciende a 185.000 francos; otro de acciones del Ayuntamiento de La Coruña, por 8.500 pesetas, y otros resguardos que no recuerda a cuánto ascienden ni a qué entidades bancarias pertenecen.