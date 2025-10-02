FP Liceo La Paz se suma al Clúster logístico de Galicia

Clúster Loxística de Galicia y FP Liceo La Paz - Cedida

El centro FP Liceo La Paz se ha incorporado al Clúster da función loxística de Galicia como centro de conocimiento, reforzando la colaboración entre el ámbito educativo y el sector empresarial logístico. Esta adhesión tiene como objetivo principal trabajar conjuntamente en la formación de talento cualificado, clave para una logística gallega más innovadora, eficiente y adaptada a los retos del futuro.

Con una amplia oferta de Formación Profesional en modalidades presencial y a distancia, FP Liceo La Paz aporta al Clúster especialidades estratégicas como los ciclos superiores en Transporte y Logística y Comercio Internacional, que conectan directamente con las necesidades del mercado laboral actual.

Clúster Loxística de Galicia y FP Liceo La Paz - Cedida

Esta alianza no es nueva: alumnado y profesorado del centro han venido participando activamente en distintas iniciativas impulsadas por el Clúster, generando un vínculo sólido entre la comunidad educativa y el tejido empresarial. La reciente incorporación como socio consolida ese compromiso, permitiendo desarrollar nuevas líneas de colaboración en áreas como la innovación, la digitalización y la empleabilidad.

Como punto de partida de esta nueva etapa, representantes del Clúster visitaron recientemente las instalaciones de FP Liceo La Paz, donde mantuvieron una reunión de trabajo con el equipo docente del centro. El encuentro sirvió para identificar sinergias y avanzar en proyectos comunes orientados a alinear la formación profesional con las necesidades reales del sector logístico gallego.

Sobre el Clúster da función loxística de Galicia

Creado en 2019, el Clúster da función loxística de Galicia trabaja para mejorar la competitividad del sector logístico en la comunidad, con un enfoque especial en la innovación y la internacionalización. Actualmente lo integran 64 grupos empresariales con presencia global en más de 100 países y una facturación conjunta superior a los 11.000 millones de euros. Más información en: https://clusterfuncionloxistica.org

Sobre FP Liceo La Paz

Con más de 50 años de experiencia educativa, FP Liceo La Paz es un referente en Galicia en la formación profesional de grado medio y superior. Su modelo educativo combina la calidad docente, la innovación y la estrecha vinculación con las empresas. Ofrece ciclos en áreas como sanidad, informática, deporte, comercio y marketing, administración, animación 3D y educación infantil. Su misión es clara: formar profesionales preparados para el futuro, con alta empleabilidad y capacidad de adaptación al mercado laboral.