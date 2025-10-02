El recibo de la basura en A Coruña subirá a partir de 2026

Inés Rey y Miguel Lorenzo, este jueves en el pleno - Patricia G. Fraga

El pleno de A Coruña aprobó de manera definitiva este jueves la subida del recibo de la basura a partir de 2026. Esta medida incluye, a su vez, el incremento progresivo hasta el año 2029. El asunto contó con el voto favorable de PSOE y BNG. El PP se opuso tras haber presentado alegaciones, que fueron desestimadas. La subida, tal y como indicó el Gobierno local, tiene lugar con el fin de adaptarse a la normativa europea.

La transición en el precio que pagarán los vecinos tiene como meta establecer una “aplicación progresiva del incremento de las cuotas tributarias”, ya que se trata de una subida de un 43,64%. De este modo, la cuota fija irá creciendo durante los próximos cuatro años: será de 60,98 euros en 2026, 65,98 en 2027, 75,98 en 2028 y de 85,98 en 2029.

Para calcular la tarifa íntegra también es necesario sumar la parte variable. Una vez completada la subida de este tributo, una vivienda que no tenga derecho a bonificación pasará a pagar una cuota fija de 85,98 euros, a lo que habrá que sumar la tarifa variable correspondiente al consumo de agua (la más baja es de 30 euros y la más alta es de 105) y el gravamen por ruta establecido por zonas. Esto supondrá que el recibo más bajo será de 117,48 euros, frente a los cerca de 60 que paga un hogar normal hoy en día.

El portavoz municipal, José Manuel Lage, recordó que el año pasado A Coruña fue la quinta capital de provincia "cunha cuota máis baixa". "A subida a facemos por lei, non por gusto", matizó, mientras que explicó que "a previsión que temos é, precisamente, que o custo non se repercuta en 2026 ni 2027, senón nin periodo máis amplo e un impacto menor. Non é subir en dous anos, senón asumila en cinco ou seis. O impacto vai ser menor do que están facendo outras cidades".

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, criticó la modificación. "Traducida a román paladino, solo se pretende subir la tasa de basura un 43% a los coruñeses". Achacó, a su vez, la caducidad de los contratos de tratamiento de basura y recogida. "El problema es el serivicio que no se presta. Van a cobrarnos más por seguir haciendo lo mismo, y lo que hacen hasta ahora lo siguen haciendo mal", manifestó. Por su parte, el nacionalista Francisco Jorquera afirmó que "hai que avanzar cara a un novo sistema de contenerización", y cargó contra la "demagoxia fiscal" del PP. Por ello, dijo, "o BNG prefire facer unha oposición útil".