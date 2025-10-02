El milagro tecnológico coruñés que gana incluso a Inditex en Bolsa

Tino Fernández, durante el momento de salida a Bolsa de Altia en 2010 - Altia

Tino Fernández es muy conocido en A Coruña por haber sido presidente del Real Club Deportivo entre 2014 y 2019. No lo es tanto por ser uno de los impulsores del peculiar milagro nacido en A Coruña y que ahora tiene su sede en Oleiros. Se trata de Altia, una consultora tecnológica que empezó a cotizar en el mercado bursátil español en 2010 y cuyas acciones se han revalorizado incluso más que las de Inditex.

¿Qué es esta empresa? Se define como una firma que crea “soluciones digitales preparadas para el futuro, capaces de generar valor real y provocar cambios significativos”. “Nos mueve un claro propósito: crecer haciendo crecer, y hacerlo, además, de forma sostenible y duradera. Tenemos claro que solo seremos importantes si juntos aportamos un impacto positivo y todos evolucionamos en el proceso”, recoge en su página web.

Esta compañía ofrece soluciones para la gestión y el desarrollo de sistemas, infraestructuras y aplicaciones. Su trabajo incluye consultoría estratégica y tecnológica, y desarrollo de plataformas digitales, con un enfoque en la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento.

Valor en alza

Altia acumula una rentabilidad media anual desde su salida a Bolsa en diciembre de 2010 de cerca de un 30% (cabe tener en cuenta que las Letras del Tesoro español ofrecen actualmente un interés del 2%). Desde su aterrizaje en el BME Growth, anteriormente denominado Mercado Alternativo Bursátil, sus acciones suman una revalorización de cerca de un 2.200%, es decir, se ha multiplicado por 22 veces. Su capitalización actual es superior a los 400 millones de euros.

La firma que preside Tino Fernández se estrenó en 2010 en los mercados con un precio de 2,72 euros por acción. Después de quince años, en el último mes, se han negociado en un rango que abarca desde los seis a los 6,45 euros.

Los cálculos de rentabilidad se ven afectados por un importante hecho: en Junta General extraordinaria de Accionistas, celebrada en 2023 aprobó la realización de un split del valor de la acción para, sin alterar la cifra de capital y sin que los accionistas se vean diluidos. Esto supuso dividir el valor de la acción en aquel momento (situado en 29,40 euros) entre diez.

Esta operación, también denominada desdoblamiento de acciones, permite a una empresa dividir sus acciones existentes en más partes, aumentando el número en circulación pero manteniendo el valor total de la inversión del accionista y la capitalización de mercado de la empresa, es decir, sin alterar capital social. De este modo, se logra que exista un mayor número de acciones en circulación y, al mismo tiempo, se facilita que haya un mayor número de operaciones de compraventa, es decir, se aumenta la liquidez.

Más que Inditex

La matriz de Zara, otro milagro empresarial nacido en A Coruña y que se ha hecho un hueco entre las mayores firmas de España, cotiza en el Ibex 35. Desde que Inditex salió a Bolsa en 2001 ha logrado una revalorización de sus acciones de más del 1.400% (se ha multiplicado por catorce) y ha dado una rentabilidad media anual a sus accionistas de más del 12%.

La capitalización de la empresa fundada por Amancio Ortega asciende a 150.000 millones de euros (en este aspecto supera muy ampliamente a Altia).

El precio de salida de los títulos de Inditex en 2001, cuando empezó a cotizar en el mercado bursátil español, fue de 14,70 euros, aunque hay que tener en cuenta que realizó un desdoblamiento de acciones en 2014 (los accionista recibieron cinco nuevas por cada una antigua). En el último mes, la negociación de las acciones del gigante textil se ha movido en un rango entre 41 y 49 euros. También cabe tener en cuenta que Inditex paga un mayor dividendo que Altia, lo que se refleja en una bajada en la cotización al ser capital que sale de la empresa.