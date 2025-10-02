Mi cuenta

A Coruña

El guionista Miguel Canalejo inaugura una nueva cita 'En Primera Persona' con Cruz Roja en Paideia

Redacción
02/10/2025 21:13
Los participantes en el coloquio posan juntos al final del evento
Los participantes en el coloquio posan juntos al final del evento -

Uno de los grandes retos sociales a los que nos enfrentamos es  construir una convivencia basada en el respeto mutuo entre generaciones. Conscientes de esta  necesidad, Cruz Roja Española trabaja cada día para hacer frente al edadismo, un fenómeno  que se expresa a través de estereotipos, prejuicios y comportamientos excluyentes hacia las  personas por razón de edad. Así, un año más A Coruña acoge ‘En primera persona’, la iniciativa  en la que un profesional reconocido por su trabajo accede a abrirse a través de un diálogo  cercano con una periodista local también reconocida por la sociedad y compartir su visión  sobre el papel esencial de las personas mayores en la sociedad.

Para esta tercera edición de ‘En primera persona’ (que se inauguró en 2023 con el futbolista  Lucas Pérez y contó en 2024 con la cantautora Sés), el guionista, director, actor e incluso por  veces humorista Miguel Canalejo visionará con los asistentes ‘O coidado’, cortometraje por el  que fue galardonado con un Mestre Mateo en 2024 y que cuenta la historia de Eduardo, un  hombre que empieza a tener problemas para cuidar de sí mismo y que vive solo con un  androide cuya única función es mejorar su calidad de vida.

Fue durante un evento que tuvo lugar este jueves, 2 de octubre, a las 19 horas en Fundación Paideia (plaza de María Pita, 17), y que contó con una bienvenida institucional a cargo del  presidente de Cruz Roja en A Coruña, Manuel Viqueira, y la concejala de Bienestar Social,  Participación e Igualdad, Nereida Canosa, la periodista Isabel Bravo fue la encargada de entrevistar a Miguel Canalejo y de dar paso a todas aquellas personas asistentes

Retos de intervención con las personas mayores

En 2024, Cruz Roja atendió en la ciudad de A Coruña a un total de 560 personas mayores a través de programas que promueven el bienestar, la autonomía y la participación social. En lo que a personas mayores en situación de soledad no deseada se refiere, han sido atendidas un  total de 372 personas.

“De mayor quiero ser mayor”

Frente a la realidad del edadismo, y enmarcada en el Día Internacional de las Personas de Edad, Cruz Roja Española lanza la campaña “De mayor quiero ser mayor”, una iniciativa que invita a mirar la vejez desde el respeto, la admiración y el vínculo entre generaciones, ya que el  futuro que soñamos para las personas jóvenes solo será posible si cuidamos el presente de quienes ya han recorrido gran parte del camino.

La campaña parte de una pregunta que seguramente nos hemos hecho -o nos han hecho- más  de una vez: “Y tú, ¿qué quieres ser de mayor?”. Con ella, Cruz Roja propone reflexionar sobre el  tipo de sociedad que queremos construir, reconociendo que el envejecimiento es parte de la  vida de todas las personas, y que ser mayor debe significar vivir con dignidad, participación y  bienestar.

“De mayor quiero ser mayor” reivindica una sociedad que reconoce los derechos de todas las  personas, sin importar la edad; valora la diversidad generacional como fuente de aprendizaje;  integra a las personas mayores como protagonistas activas del presente; cuida el bienestar físico, emocional y social en todas las etapas de la vida, y promueve el aprendizaje como herramienta de desarrollo personal, inclusión social y participación activa.

La campaña pone en valor también el papel de las personas jóvenes como agentes de cambio, con un peso importante para avanzar hacia una sociedad más equitativa, solidaria y

sostenible, en definitiva, lo que se denomina justicia intergeneracional.  El mensaje de esta campaña cobra especial relevancia en un contexto internacional en el que se han dado pasos históricos para el reconocimiento global de los derechos de las  personas mayores. Así, la Convención Internacional sobre los Derechos de la Personas  Mayores, actualmente en proceso de redacción por parte de Naciones Unidas, representa un avance sin procedentes en su protección jurídica.

Sobre Cruz Roja Española

Cruz Roja Española pertenece al mayor movimiento humanitario del mundo. Colabora con entidades públicas y privadas para que la ayuda llegue a todas las personas que lo necesitan, en cualquier lugar y en el momento oportuno. Su misión es prevenir y aliviar el sufrimiento  humano, proteger la vida y la salud y hacer respetar a las personas.

Sus más de 231.000 personas voluntarias dan respuesta en 1.263 municipios, lo que permite  atender anualmente a más de 11,6 millones de personas en los ámbitos nacional e

internacional. Todo ello con el apoyo de cerca de 1,3 millones de personas socias, empresas  y alianzas en todos los sectores de la sociedad.

Cruz Roja Española ha puesto en marcha un Plan de Respuesta para hacer frente a los efectos  de la DANA, con una ejecución continuada en los próximos tres años que tiene como objetivo  principal contribuir a la recuperación, la construcción de resiliencia y el bienestar físico,  emocional y social de las personas y comunidades afectadas. El plan, con el que se pretende  llegar a unas 100.000 personas, se está ejecutando en tres fases: la primera, ya realizada,  de respuesta inmediata; una segunda vinculada a la recuperación para la vuelta a la  normalidad, y una tercera de fortalecimiento y resiliencia para asegurar que las comunidades  y las personas sean más fuertes y estén preparadas ante posibles eventos futuros de emergencias o catástrofes.

Cruz Roja Española continúa su trabajo contra todas las formas de vulnerabilidad, adaptándose y anticipándose a los escenarios de futuro, abierta a la población general, incidiendo en la contribución firme y consistente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la  Agenda 2030.

Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, presente en 191 países. Actúa siempre bajo sus siete Principios Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y  Universalidad.

