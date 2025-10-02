El guionista Miguel Canalejo inaugura una nueva cita 'En Primera Persona' con Cruz Roja en Paideia

Los participantes en el coloquio posan juntos al final del evento -

Uno de los grandes retos sociales a los que nos enfrentamos es construir una convivencia basada en el respeto mutuo entre generaciones. Conscientes de esta necesidad, Cruz Roja Española trabaja cada día para hacer frente al edadismo, un fenómeno que se expresa a través de estereotipos, prejuicios y comportamientos excluyentes hacia las personas por razón de edad. Así, un año más A Coruña acoge ‘En primera persona’, la iniciativa en la que un profesional reconocido por su trabajo accede a abrirse a través de un diálogo cercano con una periodista local también reconocida por la sociedad y compartir su visión sobre el papel esencial de las personas mayores en la sociedad.

Para esta tercera edición de ‘En primera persona’ (que se inauguró en 2023 con el futbolista Lucas Pérez y contó en 2024 con la cantautora Sés), el guionista, director, actor e incluso por veces humorista Miguel Canalejo visionará con los asistentes ‘O coidado’, cortometraje por el que fue galardonado con un Mestre Mateo en 2024 y que cuenta la historia de Eduardo, un hombre que empieza a tener problemas para cuidar de sí mismo y que vive solo con un androide cuya única función es mejorar su calidad de vida.

Fue durante un evento que tuvo lugar este jueves, 2 de octubre, a las 19 horas en Fundación Paideia (plaza de María Pita, 17), y que contó con una bienvenida institucional a cargo del presidente de Cruz Roja en A Coruña, Manuel Viqueira, y la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, la periodista Isabel Bravo fue la encargada de entrevistar a Miguel Canalejo y de dar paso a todas aquellas personas asistentes

Retos de intervención con las personas mayores

En 2024, Cruz Roja atendió en la ciudad de A Coruña a un total de 560 personas mayores a través de programas que promueven el bienestar, la autonomía y la participación social. En lo que a personas mayores en situación de soledad no deseada se refiere, han sido atendidas un total de 372 personas.

“De mayor quiero ser mayor”

Frente a la realidad del edadismo, y enmarcada en el Día Internacional de las Personas de Edad, Cruz Roja Española lanza la campaña “De mayor quiero ser mayor”, una iniciativa que invita a mirar la vejez desde el respeto, la admiración y el vínculo entre generaciones, ya que el futuro que soñamos para las personas jóvenes solo será posible si cuidamos el presente de quienes ya han recorrido gran parte del camino.

La campaña parte de una pregunta que seguramente nos hemos hecho -o nos han hecho- más de una vez: “Y tú, ¿qué quieres ser de mayor?”. Con ella, Cruz Roja propone reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir, reconociendo que el envejecimiento es parte de la vida de todas las personas, y que ser mayor debe significar vivir con dignidad, participación y bienestar.

“De mayor quiero ser mayor” reivindica una sociedad que reconoce los derechos de todas las personas, sin importar la edad; valora la diversidad generacional como fuente de aprendizaje; integra a las personas mayores como protagonistas activas del presente; cuida el bienestar físico, emocional y social en todas las etapas de la vida, y promueve el aprendizaje como herramienta de desarrollo personal, inclusión social y participación activa.

La campaña pone en valor también el papel de las personas jóvenes como agentes de cambio, con un peso importante para avanzar hacia una sociedad más equitativa, solidaria y

sostenible, en definitiva, lo que se denomina justicia intergeneracional. El mensaje de esta campaña cobra especial relevancia en un contexto internacional en el que se han dado pasos históricos para el reconocimiento global de los derechos de las personas mayores. Así, la Convención Internacional sobre los Derechos de la Personas Mayores, actualmente en proceso de redacción por parte de Naciones Unidas, representa un avance sin procedentes en su protección jurídica.

