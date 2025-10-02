Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Concello de A Coruña inicia la reforma de la cubierta del Centro Cívico de Los Rosales

La actuación, con una inversión de más de 313.000 euros, permitirá garantizar la impermeabilización del edificio

Redacción
02/10/2025 14:04
Plaza Elíptica de Los Rosales -

El Concello de A Coruña ha iniciado esta semana las obras de reforma del Centro Cívico de Los Rosales, situado en la plaza Elíptica, dentro de la primera fase del Plan de Renovación de la Red de Centros Cívicos Municipales. La actuación se centra en la renovación integral de la cubierta del edificio, con el objetivo de corregir filtraciones, mejorar la impermeabilización y reforzar la seguridad estructural.

La inversión prevista es de 313.172,96 euros, y los trabajos incluyen la sustitución de la cubierta deteriorada, la instalación de un nuevo sistema impermeable, la creación de una red de recogida de aguas pluviales y la reposición de los acabados exteriores y de las barandillas de protección. El plazo estimado de ejecución es de cuatro meses.

Durante este tiempo, podrán producirse episodios puntuales de ruido, por lo que se han colocado carteles informativos en el edificio advirtiendo de la situación. El Concello agradece la comprensión de la vecindad y de las personas usuarias de los servicios municipales, especialmente en el caso de la biblioteca, que comparte espacio con el centro cívico.

Esta obra forma parte de un plan municipal más amplio, promovido por el Gobierno de Inés Rey, que incluye reformas en los centros de Labañou, San Diego, Castrillón y Los Rosales, con una inversión total de 1,58 millones de euros. El objetivo es actualizar unas instalaciones que llevan décadas al servicio de la vecindad y convertirlas en espacios más confortables, accesibles y eficientes desde el punto de vista energético.

“La renovación de los centros cívicos responde a nuestra apuesta por reforzar los servicios públicos de proximidad y mejorar la calidad de vida en los barrios. Son espacios fundamentales de encuentro, convivencia y participación vecinal”, señaló la alcaldesa, Inés Rey, en la presentación del plan.

En los últimos años, el Gobierno municipal también ha promovido otras mejoras en el barrio, como la construcción de la primera pista multideporte de Los Rosales, dentro de la estrategia de refuerzo de las dotaciones públicas en los distritos.

Te puede interesar

Participantes en la Feira 1900 de Arteixo de 2024

La Feira Histórica de Arteixo tendrá sus primeras Olimpiadas
Redacción
Protestas flotilla

Casi todos los barcos de la flotilla han sido interceptados por Israel
Redacción
Outubro Saudable en la UDC

La UDC celebra el Día de las Universidades Saludables con el primer acto del XI Octubre Saludable
Redacción
Estudiantes FP

La Xunta destaca el crecimiento de la matrícula de FP en todas las provincias y en la mayoría de ramas profesionales
EP