El Concello de A Coruña inicia la reforma de la cubierta del Centro Cívico de Los Rosales

Plaza Elíptica de Los Rosales -

El Concello de A Coruña ha iniciado esta semana las obras de reforma del Centro Cívico de Los Rosales, situado en la plaza Elíptica, dentro de la primera fase del Plan de Renovación de la Red de Centros Cívicos Municipales. La actuación se centra en la renovación integral de la cubierta del edificio, con el objetivo de corregir filtraciones, mejorar la impermeabilización y reforzar la seguridad estructural.

La inversión prevista es de 313.172,96 euros, y los trabajos incluyen la sustitución de la cubierta deteriorada, la instalación de un nuevo sistema impermeable, la creación de una red de recogida de aguas pluviales y la reposición de los acabados exteriores y de las barandillas de protección. El plazo estimado de ejecución es de cuatro meses.

Durante este tiempo, podrán producirse episodios puntuales de ruido, por lo que se han colocado carteles informativos en el edificio advirtiendo de la situación. El Concello agradece la comprensión de la vecindad y de las personas usuarias de los servicios municipales, especialmente en el caso de la biblioteca, que comparte espacio con el centro cívico.

Esta obra forma parte de un plan municipal más amplio, promovido por el Gobierno de Inés Rey, que incluye reformas en los centros de Labañou, San Diego, Castrillón y Los Rosales, con una inversión total de 1,58 millones de euros. El objetivo es actualizar unas instalaciones que llevan décadas al servicio de la vecindad y convertirlas en espacios más confortables, accesibles y eficientes desde el punto de vista energético.

“La renovación de los centros cívicos responde a nuestra apuesta por reforzar los servicios públicos de proximidad y mejorar la calidad de vida en los barrios. Son espacios fundamentales de encuentro, convivencia y participación vecinal”, señaló la alcaldesa, Inés Rey, en la presentación del plan.

En los últimos años, el Gobierno municipal también ha promovido otras mejoras en el barrio, como la construcción de la primera pista multideporte de Los Rosales, dentro de la estrategia de refuerzo de las dotaciones públicas en los distritos.