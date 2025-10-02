El AMPA del Concepción Arenal corta el paso para reclamar recursos

Concentración de padres de alumnos del CEIP Concepción Arenal - Javier Alborés

Los cursos de Educación Infantil y 1º y 4º de Primaria del CEIP Concepción Arenal cuentan con varios alumnos con necesidades educativas especiales que requieren una atención individualizada y permanente.

Actualmente, el centro cuenta con dos profesores de Pedagogía Terapéutica y dos de Atención y Lenguaje, pero no son suficientes. Es más, uno de los profesionales es el director del centro, por lo que se le acumulan las responsabilidades, impidiéndole desarrollar sus tareas con los alumnos que necesitan necesidades especiales al 100%, según afirma el AMPA.

Cuentan también que, a pesar de que estos profesionales se entregan al máximo para cubrir las necesidades del alumnado, los recursos humanos son insuficientes para garantizar una ayuda continuada y efectiva.

Es por esto que madres, padres y tutores legales de los alumnos del centro se han concentrado esta mañana, a las 9.00 horas, en la puerta principal del CEIP Concepción Arenal para exigir recursos y ayuda por parte de La Xunta. Solicitan cuidadores y apoyos para los niños y niñas con necesidades, unas mejoras que repercutirían significativamente en el resto de alumnado.

La concentración de esta mañana reunió a cientos de personas, obligando a cortar el tráfico de la calle Marqués de Amboage. Con una gran pancarta, donde se leía "Educación Pública de Calidade. Sen inclusión non hai educación. Non aos recortes", tanto adultos como niños reclamaron estos servicios de mejora.