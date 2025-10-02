Después del copeo y el tardeo, A Coruña da la bienvenida al salseo

Vibo abrió sus puertas en septiembre con un notable éxito -

El sufijo 'eo' se ha convertido en una especie de coletilla para un día de fiesta. Lo que se le quiera poner antes es el matiz que tiene que ver, en gran medida, con la hora y el tipo de público. En cuestión de unos meses, A Coruña ha visto triunfar la fórmula del tardeo, el mañaneo y, recientemente, el copeo. Desde este sábado es necesario añadir a ese 'diccionario' juerguista el salseo, una fórmula que se presenta a lo grande en Vibo y que ya tiene buena parte de su aforo vendido.

Autodenominadas como “las mejores fiestas universitarias”, las paradas de tardeo en diferentes discotecas de Galicia han sido sinónimo de éxito. El nuevo pub de la zona del puerto se suma a la apuesta del grupo Pelícano por los estudiantes y promete una oferta a la altura de la expectativa: chupitos, regalos, entrevistas y muchas más sorpresas que tienen que ver con la ambientación.

La de A Coruña será la primera de las tres paradas de Salseo durante el mes de octubre. Posteriormente, el día 21, organizará un evento semejante en Way Club (Santiago), mientras que la noche de Halloween se presentará en Chanteclair (Pontecesures). Allí ya dio mucho que hablar su Salseo XXL, con 12 horas de fiesta entre las 18.00 y las 06.00 horas.

Vibo abrió sus puertas el pasado 11 de septiembre y está enfocado a un público especialmente joven. Los dos únicos días del espacio, el antiguo My Dux, son los jueves y los sábados. Por ejemplo, de cara a este fin de semana, las dos fiestas hay colgado el cartel de 'no hay billetes'.