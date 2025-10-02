De Monte Alto a OT: Tinho representa a A Coruña en la Academia

Crespo y Tinho en la Academia de OT -

La primera semana en la Academia, los concursantes vestían con camisetas que llevaban seriegrafíadas sus nombres, pues aprenderse 16 nombres a la vez es algo complicado.

Con el paso de los días, los triunfitos dejaron volar su personalidad y lucían looks más acordes con su estilo, ya que la Academia es como un hogar para ellos.

Este miércoles, durante unos ensayos, llamó la atención la camiseta que tenía el coruñés Tinho: la de la Asociación Cultural Son d´aquí, de Monte Alto.

No tardaron en llegar las reacciones de la propia asociación, que subieron una imagen a su cuenta de Instagram bajo la frase "Son d´aquí chega ao infinito e máis alá"

Como comentan desde la asociación, Tinho es hijo de Rosa, integrante de Son d´aquí y, evidentemente, esta prenda no podía faltar en la maleta del coruñés.

En la publicación, la asociación quiso mandarle todo su apoyo y acuñar al fenómeno como "Tinhismo". También recordaron votarle como favorito en la aplicación de Operación Triunfo, pues, de ganar el título, conseguirá una buena suma de dinero para seguir desarrollando su carrera musical fuera de la Academia.