Atropellan a una persona en silla de ruedas que cruzaba por un paso de peatones de A Coruña

La zona de Matogrande, donde tuvo lugar el atropello - EC

Una mujer resultó herida al filo del mediodía del jueves mientras cruzaba un paso de peatones en el cruce entre Juan Díaz Porlier y Luciano Yordi de Carricarte, en el barrio de Matogrande. La víctima, una persona de movilidad reducida que necesita de silla de ruedas, resultó arrollada por un vehículo que esperaba para iniciar la marcha.

Según fuentes policiales, el conductor se despistó y no se percató de la situación, pero debido a que arrancaba en ese momento el impacto no fue de gravedad. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local y técnicos sanitarios, que atendieron a la víctima en momento.