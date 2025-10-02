A Coruña afronta un mes de octubre más bien seco en la época más lluviosa del año

Los coruñeses ya vivieron días de calor en octubre de 2023 Quintana - Quitnana

Cuando los coruñeses se despidieron de agosto –segundo verano climatológico más cálido de la serie histórica– con lluvia seguro que no se esperaban que con la vuelta a la rutina también iba a volver la vuelta al paraguas. Al menos, no de forma tan asidua. Y es que, después del récord de temperaturas y cielos despejados en cinco de los primeros ocho meses del año, resulta difícil explicar que el noveno de ellos iba a ser diferente.

A Coruña registró un mes de septiembre más lluvioso de lo normal. Al contrario que el año pasado, cuando se registraron 61,3 litros por metro cuadrado en todo el mes, según MeteoGalicia. Durante este curso, solo con los 15,2 y los 12,8 litros por metro cuadrado de los días 11 y 27, respectivamente, ya supone casi la mitad del total de 2024.

Sin embargo, aunque llovió menos de lo habitual, el año pasado septiembre fue un gran anfitrión de borrascas. La más reseñable, ‘Aitor’, que dejó rachas de viento cercanas a los 90 kilómetros por hora, además de los coletazos del huracán ‘Isaac’, que provocó trombas de agua.

A Coruña disfruta del sol en pleno otoño: ¿hasta cuándo seguirá el buen tiempo? Más información

Este año, tras un septiembre lluvioso, llega un mes de octubre que provocará gran incertidumbre a la hora de escoger la prenda adecuada en los armarios coruñeses. Lo que está claro es que por ahora no tendrán que echar mano del paraguas. O no tanto como sería habitual. De esta forma, los coruñeses disfrutarán de un mes especialmente seco en la que es considerada la época más lluviosa del año.

Por lo menos así será durante la primera quincena del mes. Según los expertos, todo apunta a que se prolongarán los cielos despejados, debido a la presencia de un anticiclón que se situará de forma recurrente al norte de la Península, bloqueando la llegada de borrascas, e introduciendo aire bastante cálido durante el día.

Noches frías

No obstante, al estar en otoño y que las noches sean más largas, la temperatura descenderá durante la franja nocturna.

De esta forma, la primera jornada lluviosa llegará este sábado. Un nuevo frente frío traerá algunas precipitaciones y un descenso de las temperaturas máximas que se notarán considerablemente ya durante la jornada del domingo. Para la próxima semana, se espera, previsiblemente, la misma dinámica.

Aun así, no se descartan episodios en los que, de forma puntual, las altas temperaturas vuelvan a ser protagonistas, como ya sucedió en años anteriores. De hecho, el 7 de octubre de 2023 se registraron 33,4 grados en la estación del Observatorio de Aemet, y el 15 de octubre de 2017, el termómetro marcó 31, en la que es, hasta el momento, la jornada más tardía de otoño en registrar temperaturas superiores a los treinta grados. 