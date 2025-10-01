Vuelve FFoco, el festival de fotografía de A Coruña

'Dialect' de Felipe Romero Beltrán -

A Coruña se prepara para acoger una nueva cita con lo mejor de la fotografía documental contemporánea. El viernes 24 de octubre, la Fundación Luis Seoane será el escenario de inauguración de la novena edición de FFoco, Festival de Fotografía de A Coruña, que en esta ocasión contará con las exposiciones de Felipe Romero Beltrán y Claudia Prechedes.

El festival, único en su género en Galicia, regresa con la voluntad de ofrecer un espacio de encuentro, reflexión y experimentación en torno a la imagen. La temática central de esta edición girará en torno a los flujos migratorios en el contexto actual, abordados desde una mirada intercultural.

Protagonistas de la edición

El artista visual Felipe Romero Beltrán (Bogotá, 1992), reciente ganador del prestigioso KBr Photo Award, presentará en A Coruña su proyecto Dialect, en el que documenta la vida de nueve jóvenes marroquíes acogidos en un centro para migrantes en Sevilla. Esta obra, que combina sensibilidad poética y reflexión crítica, se expondrá de forma paralela también en la Maison Européenne de la Photographie de París, una de las instituciones más relevantes del mundo en el ámbito de las artes visuales.

Por su parte, la fotógrafa Claudia Prechedes (São Paulo, 1980), residente en A Coruña, presentará Pixaim, un proyecto documental que nace de una experiencia personal para abrirse como proceso colectivo de exploración, intercambio y resistencia. Basado en la transición capilar, este trabajo propone una profunda reflexión sobre identidad, estética, racismo estructural y sentimiento de pertenencia.

Actividades paralelas

Además de las exposiciones, FFoco ofrecerá una amplia programación de talleres y actividades abiertas al público, pensadas para todas las edades. Destaca un taller de narrativa visual y fotolibros para niños y niñas de 8 a 12 años, impartido por Ana López y Sonia Hermida, así como una jornada de proyecciones fotográficas en la Filmoteca de Galicia, una de las propuestas emblemáticas del Festival, que contará, entre otros, con los trabajos de Damián Ucieda, Sabela Eiriz, Andrea Ratto, Maider Jiménez y Carlos Folgoso Sueiro.

También habrá espacio para la presentación de publicaciones recientes, entre ellas Entidade Singular, de Iván Nespereira, trabajo ganador de la IV edición del Premio Editorial de Fotografía Documental Gallega.

Apoyos institucionales

La celebración de esta novena edición de FFoco es posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y de la Diputación de A Coruña, consolidando así un festival que ya es referente para seguir el pulso de la fotografía documental contemporánea en Galicia.