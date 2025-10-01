Una cantante, un comediante y un pintor: el gen artístico de Francisco Miguel vive

Mariana de Miguel - Instagram

Dos ramas de los descendientes del pintor Francisco Miguel, asesinado en 1936, se reunieron en el acto de recepción y entierro de sus restos celebrado el pasado lunes en su Coruña natal. De una parte, la mexicana. De la otra, la norteamericana. La genética es poderosa, y así se demuestra en la primera de ellas.

“Pues definitivamente está el gen artístico y el intelectual. Yo de Syra heredé las letras: soy periodista”, apunta Regina de Miguel. Syra Alonso es su bisabuela, la autora de los diarios en los que se narra la Guerra Civil en Galicia y su lucha para intentar salvar a su marido de la muerte. Ella trabaja en Ibero 90.9, que es una estación de radio universitaria que transmite desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana para el área de la Ciudad de México, y además está realizando un pódcast documental sobre sus bisabuelos Francisco de Miguel y Syra Alonso. “Tengo que hacer unas entrevistas estos días en A Coruña”, informa.

“Mi tío Alberto de Miguel es artista visual, pinta”, continúa Regina. Su obra tiene clara influencia de Francisco Miguel, como lo prueba su última publicación en Facebook, en la que aparece el rostro del pintor asesinado en 1936.

Cuadro de Alberto de Miguel - Facebook

“Mi prima Mariana de Miguel es cantante. Le está yendo muy bien en México, en America Latina en general. Ahora está de gira aquí en España. No pudo venir, pero ella gira por el mundo. Va mucho a Estados Unidos de gira. Su nombre artístico es Girl Ultra”, informa la periodista Regina.

Entrega y entierro de los restos mortales de Francisco Miguel - Patricia G. Fraga

Mariana de Miguel saltó a la fama por su curiosa mezcla musical: el rock más puro y el pop melódico. Su carrera musical comenzó en el instituto como vocalista de una banda, pero separaron sus caminos y ahora es una de las artistas de renombre mexicanas bajo el seudónimo de Girl Ultra.

Influenciada por Beyoncé y Erykah Badu, Mariana se centra más en el estilo R&B, de moda entre los más jóvenes, lo que le llevó hasta el escenario del Coachella en el 2024, uno de los festivales más importantes de Estados Unidos.

“Mi primo es comediante. Paco de Miguel. Es de las figuras públicas más importantes de México. Es influencer. Hace reír a la gente”, informa de nuevo Regina.

Paco de Miguel - Revista Granted

Paco de Miguel, hermano de Mariana, es un creador de contenido muy famoso en redes sociales como Instagram o TikTok. En la plataforma china cuenta con 7,5 millones de seguidores que aplauden cada uno de sus vídeos.

En ellos, el humor es el que reina, pues suele aparecer con pelucas despeinadas recreando situaciones típicas de familia, donde Paco es la matriarca.

Uno de los grandes hitos de Paco fue grabar un vídeo con la cantante Katy Perry, quien visitó México y no quiso perderse la oportunidad de colaborar con uno de los influencers más famosos del país.

El vídeo, publicado hace casi un año, cuenta con casi dos millones de likes y 14,5 millones de visualizaciones.

En el acto del pasado lunes en el palacio municipal de María Pita, Regina realizó un emotivo discurso en el que reivindicó ese presente artístico. También habló Jorge Miguel del Hierro, residente en San Diego (California), nieto de Juan Ramón, hijo de Francisco Miguel y de Syra. En esta rama familiar el talento es más de números que de letras: “Trabajo en computadoras, en programación. Para mí la lógica es como un rompecabezas que hay que rearmar y recrear. A mí se me da la creatividad por ese lado, no por el lado artístico. Puedes crear un programa que a mí me parece bonito, pero no es o mismo”, argumenta el propio Jorge Miguel.

El extraño apellido ‘de Miguel’

El apellido con el que se ha perpetuado el gen artístico es “de Miguel”. Es decir, el nombre del pintor homenajeado estos días con el “de” delante. ¿Por qué los descendientes se apellidan así? “Es curioso. A Méjico llegaron sin papeles, se quemaron los papeles, y a la hora en que le iban a dar un trabajo a mi abuelo, en Pemex, Petróleos Mexicanos, le preguntaron “¿tú eres Sandro de Miguel?”, o sea, hijo del pintor Francisco Miguel. Les dijo que sí y se quedó para siempre el ‘De Miguel’”, apunta Regina. “Mi abuelo en realidad era Sandro Fernández Alonso, el hijo pequeño de Syra Alonso y Francisco Miguel Fernández. Él tenía papeles mexicanos porque sus papeles españoles no existen”, añade.