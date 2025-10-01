Un atardecer de película: el vídeo aéreo de la Torre de Hércules que sobrevuela las redes sociales

Fotograma de la Torre de Hércules - Instagram de Óscar Naya

'Hércules ao Solpor'. Ese es el título del vídeo que Óscar Naya, conocido en Instagram como @oscarneop, compartió este martes en sus redes sociales.

El fotógrafo y videógrafo coruñés aprovecha su plataforma para subir sus creaciones donde exalta la naturaleza de Galicia, con un especial interés en la Ciudad de Cristal y sus alrededores.

El mimo con el que cuida sus reels deja entrever el gran amor que le tiene a sus raíces 'por tierra, mar y aire'.

En este último vídeo aprovecha su gran control del dron para transportar a los espectadores durante 91 segundos al faro romano y su entorno, pero no en cualquier momento, sino en el ocaso.

Jugando con la velocidad y las luces transforma esta creación en una película, donde las olas rompen, los rayos penetran en el mar y las nubes juegan al escondite con el sol.

Una forma diferente de conocer la ciudad, desde el aire, donde te das cuenta de la suerte que tienen las aves herculinas al contemplar, cada día, un istmo tan bonito desde el cielo.