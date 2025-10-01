Más ventas con menos tiendas: la estrategia de Inditex sale rentable

Tienda de Zara ubicada en la calle Compostela de A Coruña - - Archivo El ideal Gallego

Inditex, el gigante de la moda que posee marcas tan reconocidas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka y Lefties, ha experimentado una notable transformación durante los últimos años. En consonancia con las dinámicas del mercado global y los hábitos de consumo, ha aumentado su presencia digital y al mismo tiempo ha reducido su número de tiendas físicas.

Los datos que publica la firma textil todos los años revelan que su red de establecimientos a nivel mundial se ha reducido notablemente, especialmente tras la crisis sanitaria del Covid.

En 2018 alcanzó un pico con un total de 7.490 locales comerciales y desde entonces la cifra se ha reducido. A principios de este año la empresa contaba con 5.563, lo que supone una bajada de aproximadamente un 25% en siete años, es decir, uno de cada cuatro comercios de la marca han echado el cierre.

Hasta 2018, Inditex vivió una fase de expansión significativa. En 2015, la compañía operaba 7.013 tiendas en todo el mundo, un número que creció hasta 7.292 en 2016 y alcanzó un pico de 7.490 en 2018.

Este crecimiento reflejaba la ambiciosa estrategia de internacionalización de la empresa, que buscaba conquistar mercados emergentes en Asia, América Latina y Europa del Este, mientras consolidaba su presencia en mercados maduros como Europa Occidental y Estados Unidos.

En 2019, el número de tiendas experimentó un ligero descenso, cerrando el año con 7.469 establecimientos. Este cambio marcó el inicio de una nueva estrategia centrada en la optimización de la red comercial.

En 2020 se produjo un punto de inflexión significativo con la crisis sanitaria, que paralizó el comercio físico en gran parte del mundo. Esto llevó a la compañía fundada por Amancio Ortega a cerrar el año con 6.829 tiendas, una caída de más de 600 respecto al año anterior.

El descenso no paró ahí y continuó en los años siguientes. La red de establecimientos bajó a 6.477 en 2021 y a 5.815 en 2022. En 2023 se mantuvo sin cambios y el número de tiendas descendió a 5.692 en 2024 y a 5.563 en 2025.

Esta reducción de las tiendas no refleja una contracción del negocio, sino una apuesta por la eficiencia. Prueba de ello es que en la actualidad gana mucho más dinero que cuando alcanzó el mayor número de locales abiertos al público.

Según detallan los informes anuales que hace públicos la compañía de moda, en 2018 registró ventas por valor de 26.145 millones de euros y el año pasado contabilizó 38.632 millones.

La empresa ha priorizado la apertura de tiendas insignia en lugares clave, como el nuevo Zara en el centro de Madrid, el más grande del mundo en el momento de su inauguración o el nuevo concepto de Massimo Dutti en París. También ha optado por comercios cada vez más grandes.

Esta situación contrasta con el cierre de locales menos estratégicos, especialmente en espacios de menor afluencia. En A Coruña hay ejemplos de ello, con el cese de actividad de las tiendas de Inditex en los centros comerciales Dolce Vita (antes del cierre del complejo) y de Espacio Coruña.

La web sube

Mientras se producen los cierres de los locales, las ventas por internet ganan terreno. En el ejercicio de 2024 crecieron “satisfactoriamente”, tal y como explicó la empresa, un 12%, alcanzando los 10.163 millones de euros de facturación. Para hacerse una idea, en 2019 rozaban los 4.000 millones, lo que supone que las ventas ‘online’ han crecido más del doble desde entonces.

Las marcas del grupo distribuyen su inventario a tiendas y almacenes ‘online’ desde centros logísticos. Con la adopción de tecnologías como la identificación por radiofrecuencia o el sistema integrado de control de ‘stock’, se puede localizar más rápidamente la mercancía.