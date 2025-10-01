Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los vecinos de un barrio de A Coruña se preguntan "a quién molesta la música en directo"

Un alegato público dice rotundamente "Sí al ocio: dejen trabajar a los Dj, a las orquestas y que los hosteleros y camareros ganen dinero y facturen"

Guillermo Parga
Guillermo Parga
01/10/2025 12:37
La fiesta de verano de O Ventorrillo reunió cientos de personas con música en directo
La fiesta de verano de O Ventorrillo reunió cientos de personas con música en directo - Carlota Blanco

Mientras en María Pita hace meses que se dilucida y debate el marco en el que se debe mover la relación entre la hostelería, el ocio y el ocio nocturno, los vecinos de un barrio de A Coruña lo tienen claro: ambos se necesitan. Al menos esa es la reivindicación que ha hecho pública Aníbal Rodríguez, vicepresidente de la asociación de O Ventorrillo, con un alegato claro y contundente: “¡Basta ya, sí al ocio!”.

Fiestas del Ventorrillo

Así serán las fiestas más esperadas de O Ventorrillo

Más información

El dirigente vecinal ha continuado su exposición con una lista de reivindicaciones. “Dejen de prohibir los chiringuitos y beach clubs que no puedan poner música en directo, dejen trabajar a los Dj, a las orquestas, a los hosteleros y camareros; que ganen dinero y facturen; ya está bien que a ni a las siete de la tarde los grupos puedan actuar en directo, ¿a quién molestan?”, se pregunta Rodríguez.

O Ventorrillo encara la próxima semana una de las más extensas programaciones festivas de la ciudad, que acostumbra a reunir a unas 10.000 personas de toda la ciudad. En este caso, lo de que la alegría va por barrios se cumple más a rajatabla que nunca.

Te puede interesar

Josep Maria Pascual Esteve

Josep Maria Pascual: “Arteixo está siendo referente pese a ser pequeñito; pequeño pero matón”
Noelia Díaz
Hospital Universitario de A Coruña, Chuac

A Coruña se beneficiará de los casi seis millones para mantener la alta tecnología de los hospitales gallegos
Lucía Crujeiras
El evento Maridaje Ancestral regresa a MEGA para celebrar Samaín con un viaje en el tiempo a través del paladar

Regresa Maridaje Ancestral, el planazo del Museo de Estrella Galicia para disfrutar del Samaín con una cena de inspiración histórica
Redacción
Marisa López y Ricardo Cao en la presentacion de la campaña de donación de sangre

La Xunta anima a los estudiantes de la UDC a donar sangre
Redacción