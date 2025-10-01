Los vecinos de un barrio de A Coruña se preguntan "a quién molesta la música en directo"

La fiesta de verano de O Ventorrillo reunió cientos de personas con música en directo - Carlota Blanco

Mientras en María Pita hace meses que se dilucida y debate el marco en el que se debe mover la relación entre la hostelería, el ocio y el ocio nocturno, los vecinos de un barrio de A Coruña lo tienen claro: ambos se necesitan. Al menos esa es la reivindicación que ha hecho pública Aníbal Rodríguez, vicepresidente de la asociación de O Ventorrillo, con un alegato claro y contundente: “¡Basta ya, sí al ocio!”.

Así serán las fiestas más esperadas de O Ventorrillo Más información

El dirigente vecinal ha continuado su exposición con una lista de reivindicaciones. “Dejen de prohibir los chiringuitos y beach clubs que no puedan poner música en directo, dejen trabajar a los Dj, a las orquestas, a los hosteleros y camareros; que ganen dinero y facturen; ya está bien que a ni a las siete de la tarde los grupos puedan actuar en directo, ¿a quién molestan?”, se pregunta Rodríguez.

O Ventorrillo encara la próxima semana una de las más extensas programaciones festivas de la ciudad, que acostumbra a reunir a unas 10.000 personas de toda la ciudad. En este caso, lo de que la alegría va por barrios se cumple más a rajatabla que nunca.