Lectura pública en A Coruña de los nombres de los 18.000 niños asesinados en Palestina

Cartel de la acción del viernes - Organización BDS A Coruña

El Obelisco de A Coruña acogerá este viernes, 3 de octubre, la acción Os Nomes, organizada por BDS A Coruña, donde se leerán los nombres de los más de 18.000 niños palestinos asesinados desde octubre de 2023 a manos de Israel.

La lectura corre a cargo de voluntarios, que todavía están inscribiéndose, y durará todo el día (desde las 08.00 horas hasta pasada la medianoche). La iniciativa ya se ha realizado en otras localidades de España, así como a nivel internacional, y busca "abrir un espacio de duelo compartido en solidaridad con el pueblo palestino frente a la magnitud del sufrimiento de la infancia que está provocando el Estado de Israel".

El movimiento internacional Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), creado en 2005 por más de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina, "constituye una herramienta de resistencia no violenta que busca presionar a Israel hasta que cumpla con el derecho internacional y los derechos humanos del pueblo palestino".