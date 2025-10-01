Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Lectura pública en A Coruña de los nombres de los 18.000 niños asesinados en Palestina

Tendrá lugar el viernes en el Obelisco, desde las ocho de la mañana hasta pasada la medianoche

Lara Fernández
Lara Fernández
01/10/2025 11:30
Cartel de la acción del viernes
Cartel de la acción del viernes - Organización BDS A Coruña

El Obelisco de A Coruña acogerá este viernes, 3 de octubre, la acción Os Nomes, organizada por BDS A Coruña, donde se leerán los nombres de los más de 18.000 niños palestinos asesinados desde octubre de 2023 a manos de Israel.

La lectura corre a cargo de voluntarios, que todavía están inscribiéndose, y durará todo el día (desde las 08.00 horas hasta pasada la medianoche). La iniciativa ya se ha realizado en otras localidades de España, así como a nivel internacional, y busca "abrir un espacio de duelo compartido en solidaridad con el pueblo palestino frente a la magnitud del sufrimiento de la infancia que está provocando el Estado de Israel". 

El movimiento internacional Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), creado en 2005 por más de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina, "constituye una herramienta de resistencia no violenta que busca presionar a Israel hasta que cumpla con el derecho internacional y los derechos humanos del pueblo palestino".

