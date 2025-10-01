La Xunta anima a los estudiantes de la UDC a donar sangre

Marisa López y Ricardo Cao en la presentacion de la campaña de donación de sangre - Moncho Fuentes

La directora de la Agencia Gallega de Donación de Órganos y Sangre, Marisa López, animó a los estudiantes de la Universidad de A Coruña a seguir incrementando las donaciones de sangre, que el pasado año subieron un 1,3 % en los campus de A Coruña y Ferrol y alcanzaron las 1.421, con 493 nuevos donantes.

La directora de la Agencia, junto con el rector de la UDC, Ricardo Cao, participó en la presentación de una nueva edición de la campaña universitaria de donación de sangre “Este curso no pierdas este bus”, que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias de la Educación.

La campaña de donación se desarrollará en dos fases, la primera de septiembre a noviembre y la segunda de febrero a abril.

Para llevarla a cabo, la Agencia Gallega de Donación de Órganos y Sangre (ADOS) cuenta con los equipos de hemodonación integrados por 106 profesionales, entre personal médico, de enfermería, cuidados auxiliares y conductores, que hacen posible que este proceso se realice siempre en condiciones de máxima seguridad y comodidad.

Son ya más de 30 años de compromiso en los campus de la comunidad, con cerca de 66.000 donaciones registradas en la Universidad de A Coruña desde entonces, cifra que refleja la cultura solidaria que se sigue transmitiendo de generación en generación.

En concreto, en el pasado curso la comunidad universitaria gallega hizo posible más de 4.300 donaciones, de las cuales el 30 % fueron de nuevos donantes, lo que supuso incorporar a 1.317 personas que nunca antes habían donado y que ahora forman parte de esta gran red solidaria.

Objetivos para este curso

El objetivo de este año es alcanzar las 4.500 donaciones en todos los campus gallegos y, a tal efecto, Marisa López animó al estudiantado universitario a seguir incrementando las donaciones para superar este reto.

Con tal propósito, las unidades móviles de ADOS realizarán cerca de 300 salidas para desplazarse por las distintas áreas universitarias y facilitar la participación del alumnado.

ADOS pone en valor el trabajo de la Universidad de A Coruña por su colaboración continuada, a través de iniciativas como UDC Saludable, que el pasado curso se sumó al Reto 10.000 donaciones, impulsado por la Red Española de Universidades Saludables.

También agradece el compromiso constante a todo el alumnado, profesorado y personal que año tras año responden a la petición de colaboración en las campañas de donación, tanto de sangre como de órganos.

Cabe recordar que el pasado año Galicia alcanzó un hito histórico sumando 424 trasplantes gracias a la generosidad de 137 donantes.

En el marco de la campaña de donación de sangre en las universidades, la unidad móvil de ADOS permanece este miércoles estacionada en el Campus de Elviña, junto a la Facultad de Ciencias de la Educación, en horario de 9:30 a 14:30 horas.