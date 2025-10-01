La patrona de A Coruña homenajea a U2 y a Queen

Una actuación de las Fiestas del Rosario en 2024 - EC

Dos de los grupos más grandes de la historia de la música estarán, de una u otra forma, en las fiestas de la Ciudad Vieja y en la celebración de la patrona de A Coruña. Así, la plaza de Azcárraga se convertirá el viernes en el Wembley del 86, mientras que el sábado se parecerá más al show de PopMart o ZooTV. Por obra y gracia de dos conocidas bandas tributo, los temas más conocidos a los que pusieron voz Freddie Mercury o Bono resonarán en el 15001 en honor a la Virgen del Rosario.

El viernes, a partir de las 22.00 horas aproximadamente, McKuin repasarán la discografía de Queen. Anteriormente, a las 20.45 horas habrá dado el pregón el chef Pablo Gallego y, posteriormente, habrán pasado por la plaza de Azcárraga La Tercera República.

El sábado, desde las 21.00 horas, los dobles de Bono, Adam Clayton, Larry Mullen y The Edge empezarán a cantar desde el 'Boy', 'War' o 'Joshua Tree' a unos discos más recientes que a algunos le dan cierto 'vértigo'. Después tocará un homenaje semejante a Xoel López, Viva Suecia, Arde Bogotá o Lori Meyers a cargo de Alga.