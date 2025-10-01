Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Herido un trabajador en A Coruña tras caer desde una altura de más de tres metros

Según ha detallado el 112 Galicia, el accidente se produjo sobre las 12.00 horas

Ep
01/10/2025 16:33
Coche patrulla de la Policía Nacional
Coche patrulla de la Policía Nacional - EC

Un operario ha resultado herido este miércoles tras caer desde una altura de más de tres metros mientras trabajaba en una obra en la calle Matadero, en A Coruña.

Según ha detallado el 112 Galicia, el accidente se produjo sobre las 12.00 horas. En ese momento, el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 se ponía en contacto con la central de emergencias para alertar de lo sucedido e informar de que movilizaba sus recursos para atender al herido.

Con estos datos, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) dieron aviso a la Policía Nacional, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil.

Ya en el punto, los servicios de emergencias desplazados al lugar señalaban que el trabajador se encontraba consciente tras la caída, pero las lesiones presentaban gravedad.

Te puede interesar

Policía Nacional

Una mujer siguió con su coche a un asesino machista en Madrid y guió a la Policía hasta él
EFE
Jardín de San Carlos

Lo que el jardín de San Carlos ocultaba bajo tierra: 836 restos arqueológicos
Lara Fernández
El ideal gallego

Pablo Isla asume desde este miércoles la Presidencia de Nestlé
EP
El ideal gallego

Estos son los domingos y festivos en que los comercios gallegos podrán abrir durante el año 2026
EP