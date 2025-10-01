Hace 100 años | Más de 2.000 obreras trabajan en la Fábrica de Tabacos

La Fábrica de Tabacos, en una imagen de 1975 - ARCHIVO

De forma trágica terminó hace 25 años el mes de septiembre y empezó el de octubre, con la noticia del fallecimiento de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado sin vida flotando en el mar, cerca de la orilla del Orzán. De nada sirvieron los intentos de los servicios sanitarios por reanimarla, ya que el 061 certificó que su muerte se había producido unas cuatro horas antes. Hace 50 años el diario informó de la organización de una exposición en honor del pintor Urbano Lugrís por parte de la Asociación de la Prensa. Hace 75 años se adjudicaban las obras de construcción de las viviendas protegidas Nuestra Señora del Carmen. En 1925, hace un siglo, el diario informaba de que unas 2.100 mujeres trabajaban en la Fábrica de Tabacos.

Domingo, 1 de octubre de 2000 - ARCHIVO

Hace 25 años | Aparece flotando en aguas del Orzán el cadáver semidesnudo de una mujer

Una mujer de unos cuarenta años apareció muerta ayer, 30 de septiembre de 2000, en la playa del Orzán a primera hora de la tarde, sin que todavía se sepan las causas de su fallecimiento, aunque los primeros indicios apuntan a que pereció ahogada. El cuerpo fue localizado por un hombre que caminaba por el arenal y un joven que paseaba a su perro. Ambos se percataron de que algo flotaba cerca de la orilla y al darse cuenta de que se trataba de una persona, arrastraron el cuerpo fuera del agua. La Policía Local fue alertada inmediatamente, así como la Policía Nacional, que se hizo cargo del caso. En los primeros momentos se pensaba que la mujer estaba inconsciente, por lo que fue avisada una ambulancia. El 061 certificó que la muerte se había producido cuatro horas antes. A las cuatro y media de la tarde se personó el juez, acompañado de su secretaria y de la forense.

Por otra parte, el diputado coruñés del PP José Manuel Romay calificó ayer de astronómica la partida presupuestaria que el Gobierno destina a infraestructuras ferroviarias. Por su parte, Antonio Couceiro anunció que la lonja de A Coruña recibirá unos 1.300 millones de pesetas.

Miércoles, 1 de octubre de 1975 - ARCHIVO

Hace 50 años | Exposición de la Asociación de la Prensa en homenaje a Urbano Lugrís

Como pórtico a las actividades de la recién creada Comisión de Cultura de la Asociación de la Prensa, se anuncia la inauguración de la exposición en homenaje a Urbano Lugrís, el que fue extraordinario pintor coruñés. En el catálogo editado para este acontecimiento, dice el periodista José Luis Bugallal que Lugrís “tenía una imaginación poderosa y al mismo tiempo poética. Toda su pintura está traspasada de ensoñación y lirismo. Hablando de ella es fácil evocar los nombres Patinir, el Bosco, Tanguy, Magritte... y de Dalí. Quizás tuviese algo de cada uno de ellos, pero ninguno de ellos tuvo el espíritu, la emoción y la ternura de este gran celta de las aguas tersas”.

En clave política, en el día de ayer, 30 de septiembre de 1975, celebró sesión ordinaria la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de La Coruña, adoptándose el acuerdo de dirigir un telegrama a la Presidencia del Gobierno, uniéndose a la repulsa general contra la campaña antiespañola que se viene realizando en varios países extranjeros tras la condena a muerte de cinco terroristas, miembros de ETA y FRAP, el pasado día 27 de septiembre.

Domingo, 1 de octubre de 1950 - ARCHIVO

Hace 75 años | Adjudicadas las obras de las viviendas del Carmen

A las doce de la mañana de ayer, 30 de septiembre de 1950, se celebró en el Palacio Municipal la apertura de pliegos presentados a la subasta de las obras para la construcción del grupo de 416 viviendas protegidas Nuestra Señora del Carmen, destinadas a funcionarios municipales y maestros. Las obras, que fueron adjudicadas a una entidad constructora de Madrid, comenzarán en fecha próxima en las inmediaciones de Riazor.

Por otra parte, van a ser instaladas en La Coruña, Santiago, Pontevedra y otras ciudades de la Archidiócesis, oficinas para la inscripción de peregrinos para la gran romería santiaguista a Roma. El número de peregrinos será limitado a 500. Para el viaje no habrá más que una clase única y el precio del mismo será de 3.720 pesetas. El plazo de inscripción termina el 14 de octubre y aquella se hará por orden riguroso.

Jueves, 1 de octubre de 1925 - ARCHIVO

Hace 100 años | Más de 2.000 empleadas en la Fábrica de Tabacos

Es de las mejor instaladas y de más producción de España la Fábrica de Tabacos de La Coruña. El amplio edificio cuenta con espaciosos salones, donde están emplazados los diferentes talleres de las variadas elaboraciones manuales y mecánicas, productoras de las marcas de cigarros y cigarrillos que se venden en las expendedurías de la Compañía Arrendataria. La producción mensual arroja el siguiente promedio: 12.800.000 cigarros, 32.500.000 cigarrillos y 54 toneladas de paquetes de picadura.

El silencio y el orden reinan en aquellos numerosísimos enjambres de las trabajadoras operarias, que con inusitadas constancia y actividad, fomentan la producción de labores. Dedicadas a estas tareas, existen actualmente, recién empezado el mes de octubre del año 1925, unas 2.100 obreras en la fábrica coruñesa.