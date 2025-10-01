Gran despliegue en A Zapateira por un incendio en la calle Oporto

El incendio afectó a la fachada del edificio - Carlota Blanco

Un incendio en una vivienda de la calle Oporto, en A Zapateira, generó esta tarde un gran despliegue de medios. Agentes de bomberos, Policía y una ambulancia se desplazaron sobre las 19.30 horas hasta el lugar después de que varios vecinos llamasen para alertar del humo que salía del inmueble, ubicado en un segundo piso.

Según el 112, los habitantes de la vivienda salieron rápido y no hubo que lamentar daños personales. No obstante, los vecinos, que pudieron ver el humo que provocaba el fuego desde diversas partes del barrio, temían que se pudiese propagar a otras casas. Sobre las 20.30 horas, finalmente, los bomberos consiguieron extinguir las llamas. El fuego afectó además a la fachada del edificio.