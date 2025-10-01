EXPOCoruña se suma como miembro a la Asociación de Palacios y Congresos de España

EXPOCoruña -

EXPOCoruña se ha sumado recientemente a la Asociación de Palacios y Congresos de España, que ya cuenta con 36 integrantes. Así, el recinto se suma a esta red de espacios comprometidos con la excelencia y la sostenibilidad. Se produce gracias al programa de subvenciones de la Deputación da Coruña DP0030 para fomentar el turismo en la provincia.

Como lugar polivalente y funcional que destaca por su versatilidad y capacidad para adaptarse a todo tipo de eventos, ha sido distinguido por su compromiso con la sostenibilidad, un valor clave y compartido de todos los recintos que forman parte de APCE. “Su ubicación al centro de A Coruña lo convierte en un verdadero escaparate de Galicia y un punto de encuentro estratégico tanto a nivel nacional como internacional”, destacan en el anuncio de integración.

EXPOCoruña cuenta con la certificación Biosphere, un reconocimiento que acredita su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, otro de los puntos fundamentales para esta conjugación.

Andrés Fernández, Director de EXPOCoruña, destacó el hecho de que “EXPOCoruña haya sido aceptada tras superar los criterios de adhesión y ser autorizada su incorporación a la junta directiva. Esto viene a confirmar que estamos en la línea correcta y que poco a poco EXPOCoruña se está posicionando como un espacio a considerar tanto en el ámbito nacional como internacional”.

Con esta incorporación, la APCE continúa reforzando su red con espacios comprometidos con la innovación, la sostenibilidad y la proyección del sector congresual como motor de desarrollo económico y social.