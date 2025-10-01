El ruido en las calles de A Coruña deja una postura irreconciliable antes de redactar la normativa

Eva Arcos, abogada de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, a su llegada a la mesa técnica - Patricia G. Fraga

La cuarta y última de las reuniones de la mesa técnica para la redacción de un marco de convivencia entre vecinos y hosteleros ha sido la más discrepante y con unas posturas más alejadas, como preveían todos los actores. El motivo es que el objeto de debate, el ruido en la calle, es una cuestión de todo o nada en la que no existe otra solución posible que la mediación del Ayuntamiento. Y eso llegará en cuestión de un mes en forma de borrador de una nueva normativa.

José López Balado, abogado de la Asociación para la Defensa de la Hostelería - Patricia G. Fraga

Cabe recordar que a la mesa técnica se sientan principalmente representantes legales y algún técnico de seguridad (Policía Local) o de sonido. Por lo tanto, el arquitecto de las asociaciones más críticas con la actividad de bares, pubs y discotecas proyectaron varios vídeos de celebraciones como San Juan o carnavales, además de grabaciones en Torreiro y la plaza de Fuente Luisa, que pusieron como ejemplo de prácticas nocivas para el descanso. También entró en ese paquete de ejemplos de 'situaciones molestas'. la actuación de un grupo de folclore tradicional, concretamente pandereteiras. Algunos de esos vídeos causaron estupor en el otro lado del debate, toda vez que en muchos casos se trataba de actividades de la programación municipal que no tenían nada que ver con la actividad de un hostelero. De hecho, entienden los empresarios, que el ruido en la calle es una cuestión policial que debe contar con su colaboración para erradicarlo, pero en ningún momento quieren considerarse policías.

Sonómetros

Otra de las propuestas vecinales pasa por el mantenimiento de los sonómetros urbanos. También creen que las instalaciones de medición de sonido de los establecimientos deben cumplir esa norma y estar monitorizados y conectados con la Policía Local, algo que ya deslizó el Ayuntamiento en un borrador muy previo remitido antes de la tercera reunión y adelantado por El Ideal Gallego. La réplica, o más bien la impresión que dejaron caer sobre ese punto los representantes de bares, pubs y discotecas es que incluso se está sugiriendo la prohibición del derecho de asociación.

Una empresa de Madrid se lanza a salvar los pubs y discotecas de A Coruña Más información

Convertido en un debate sin entendimiento posible a la vista, el Ayuntamiento, convocante de la mesa, emplazó a las partes a presentar propuestas para un borrador que deben recibir las partes a lo largo de este mes y que, después de las alegaciones pertinentes, dará en una proyecto de normativa para llevar a pleno y regir la convivencia entre vecinos y hosteleros durante los próximos meses, por más que algunos puntos parezcan irreconciliables.