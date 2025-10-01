El CICA reunirá en A Coruña a la élite internacional en terapia celular y medicina regenerativa

La fachada del CICA de la UDC - Archivo El Ideal Gallego

El Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidad de A Coruña (UDC) se convertirá el próximo martes 7 de octubre en la capital mundial de la terapia celular y la medicina regenerativa gracias a un encuentro que reunirá a investigadores, estudiantes y profesionales expertos en la materia procedentes de diversos puntos de España y el mundo.

La XVIII Jornada Científica de Terapia Celular y Medicina Regenerativa, que organiza el grupo de investigación TCMR, ya se ha consolidado como una cita anual en el calendario de los expertos de todo el mundo. Destaca especialmente la participación de especialistas de renombre como son el doctor José Luis Gómez Ribelles, de la Universidad Politécnica de Valencia; el doctor Simone S. Silva, de la Universidade do Miño (Portugal) o la doctora Patricia Gálvez Martín, de la empresa Biobérica S.A.U.

Los últimos avances

Analizar los avances más recientes o los desafíos que afronta la especialidad son algunos de los objetivos de este encuentro, que pretende abrir nuevas vías de colaboración para transformar la práctica clínica de las próximas décadas.

La Universidad de A Coruña completa las incorporaciones de personal investigador Ramón y Cajal previstas para este año Más información

Entre las líneas de investigación más punteras que se tratarán, cobran protagonismo las tecnologías de bioimpresión para el desarrollo de tejido óseao, el diseño de nanosistemas para la liberación de biofármacos o los microgeles como soporte 3D para la regeneración de tejidos.

La asistencia será libre hasta completar el aforo, previa inscripción a través del correo s.diaz1@udc.es, donde habrá que especificar el nombre completo, e-mail y titulación del interesado.

Desde 2015

El CICA se creó en 2015 como un centro de investigación de ciencias avanzadas que cuenta con más de 200 investigadores pertenecientes a tres áreas científicas: Biomedicina; Alimentación, Contaminación y Salud; y Nanociencia y Materiales Avanzados.

Desde 2024, el CICA cuenta con el reconocimiento Cigus de la Xunta, que acredita la calidad e impacto de su investigación.