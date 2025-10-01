El 091 recupera las redadas del ocio nocturno tras el parón veraniego

La Policía Nacional, entrando en el Black Widow el pasado sábado - Rosalía Martínez

Septiembre es la época del retorno a la rutina cotidiana y a los cielos grises, tras semanas de no hacer nada disfrutando del cielo azul. También lo es para la Policía, que el fin de semana pasado actuó en varios puntos de la ciudad en lo que es la primera de las numerosas redadas en ambiente de ocio nocturno de la ciudad que realizarán en los próximos meses. En total, visitaron tres locales, incluidos algunos emblemáticos, como el Delicias, en Cuatro Caminos, y el Black Widow, en Panaderas.

La labor policial no se vio recompensada con ningún hallazgo extraordinario. Identificaron a más de 60 personas y realizaron ocho incautaciones de droga, la mayoría papelinas de cocaína. No había grandes cantidades y nadie fue detenido por un delito contra la salud pública (traficar con drogas). De hecho, muchos habían tirado disimuladamente las sustancias al suelo nada más ver aparecer el primer furgón policial, de manera que atribuir a alguien la pertenencia de la droga es complicado.

Como siempre, el despliegue policial llamó la atención del público que contemplaba a los agentes provistos de equipos antidisturbios, como cascos. En algunos casos llegan a juntarse más de diez vehículos, entre Policía Nacional y Local. Sin embargo, en todos los casos el registro se llevó a cabo sin incidentes.

Drogas y armas

El comisario provincial de la Policía Nacional, Carlos Gómez, que llegó al cargo en julio del año pasado, recién llegado de Madrid, está decidido a acabar con los problemas para la seguridad que suponen el tráfico de drogas y la posesión de armas blancas en este ambiente.

El método empleado es realizar controles periódicos en dos o tres puntos por lo menos una vez al mes, apoyados por la Policía Local. Mientras que los gentes del 091 se dedican a buscar infracciones a la ley de Seguridad Ciudadana, como drogas o armas, sus compañeros del 092 se centran en el propio establecimiento, buscando infracciones en la ordenanza. Por ejemplo, un exceso de ruido o un incumplimiento del horario de cierre. Además, hay que tener en cuenta que algunos de los delitos asociados al ocio nocturno, como las riñas, han crecido. En el primer semestre se registraron 52 en A Coruña. 