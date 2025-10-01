De Tina Turner a Quevedo: los históricos dobletes musicales de las últimas tres décadas

Tina Turner, durante uno de los dos conciertos en el Palacio de Riazor en 1990 - Archivo El Ideal Gallego

Aunque A Coruña había acogido ya algún que otro doblete musical, hubo una suerte de antes y después cuando, en el año de preparación para lo que vendría con el Coliseum, Tina Turner recaló en la ciudad para ofrecer dos conciertos en dos noches seguidas.

Era el 1 y 2 de octubre de 1990, todavía quedaba un año para inaugurar el Coliseum, pero A Coruña ya se iba preparando con grandes citas como esta de Tina Turner o la de Prince en Santa María del Mar a finales de julio.

Con un lleno en el Palacio de los Deportes de Riazor en la primera velada y una más que considerable media entrada en la segunda, con la cantante estadounidense A Coruña terminaba de entrar en las grandes ligas, musicalmente hablando.

Aunque con la inauguración en el 91 del multiusos de Alfonso Molina, se tardaría todavía unos cuantos años en volver a ver un gran doblete. Fue un tal Sabina, que se acaba de convertir en el artista que más veces ha cantado en el recinto (14), el siguiente gran nombre en dar dos conciertos seguidos (aunque con un día de descanso) y lo hizo en el propio Coliseum, en julio de 2017 (repitió fórmula en 2023 y este pasado mes de septiembre).

Años de espera

Pese a que A Coruña seguía recibiendo grandes nombres y tanto salas como recintos más pequeños fueron testigos de recitales en días consecutivos, en el multiusos la cosa no se prodigaba tanto.

Tanto es así, que después de Sabina hubo que esperar hasta 2020, poco antes de que la sociedad tuviera que vivir aquel infierno del confinamiento por la pandemia de covid-19. Fueron los madrileños Vetusta Morla quienes decidieron dar comienzo a su gira ‘Canciones dentro de canciones’, con dos noches en suelo herculino.

El covid-19 afectó, precisamente, al desarrollo de conciertos y a la cultura en general. En julio de 2021, el Coliseum volvía a recibir un concierto tras más de un año de silencio. Fue el malacitano Pablo López quien se encargó de acallar al coronavirus desde su ‘jaula’ sobre el escenario del multiusos, con dos veladas consecutivas, aunque con aforo reducido dadas las circunstancias.

Otro año de espera, pero ahora ya con el público de pie y sin distancias. Fito y Fitipaldis visitaban en marzo de 2022 el Coliseum para presentar ‘Cada vez cadáver’, su último disco hasta la fecha. 14.000 personas se dividieron entre las dos veladas en las que los vascos saciaron las ganas de rock de los coruñeses.

Y en esta historia de repeticiones, en 2023 se dio un hito nunca visto. Por primera vez en la historia de la ciudad y del Coliseum un artista, Melendi, daba tres conciertos en un mismo fin de semana. El público coruñés respondió: 25.100 asistentes y más de un millón de euros de recaudación en las tres noches.

Este pasado fin de semana le volvió a tocar hacer historia a otro artista español. Quevedo visitaba el Coliseum dos noches seguidas, con una disposición del escenario, en 360 grados, que permitió abrir zonas del recinto que no recibían público para un concierto desde que Sinatra cantara allí en el 92.

Para el futuro año 2026 quedará una nueva cita: el 15 y 16 de mayo con la gira de 25 aniversario de Dani Martín.

Sin ser en el Coliseum, ha habido otras dobles fechas. Alguna histórica como la de Julio Iglesias en el Palacio de los Deportes de Riazor en los 70, cuando presentó ‘Un canto a Galicia’, o la de Vicente Fernández en la misma década.