Cuando los aliados casi invaden España: "Galicia pudo ser Normandía"

Los trabajos sobre las redes de información, lo que comúnmente en las películas y libros reducimos a la figura del espía, han sido objeto de multitud de estudios, pero siempre “desde ámbitos muy locales, digamos que te quedabas con las ramas, pero no con el bosque”. Investigadores de varias universidades españolas decidieron crear un grupo, la Red Española de Estudios Históricos de Inteligencia (Reshint), para debatir y analizar “de manera conjunta” los servicios de información en la España del siglo XX. Lo explica el coruñés Emilio Grandío, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), que ahora edita junto a Carlos Píriz 'La España espiada' (Cátedra), una obra que pone en común algunos de esos trabajos e investigaciones de la Reshint.

Su capítulo, 'Galicia pudo ser Normandía', es llamativo por abordar “la posibilidad, la preparación de una invasión por Galicia en el verano del 43.

No es un tema novedoso, ya que el propio Grandío lo abordó en el pasado, “pero ahora aporto documentación nueva, procedente de los archivos portugueses, españoles y británicos”. “Se constata de una manera rotunda la posibilidad de una invasión aerotransportada para octubre del 43, que era una realidad”.

Pero lo que más destaca Grandío es que esta operación fue la que hizo que el responsable de la inteligencia británica en España, Alan Hilgarth, se marchase “destino al sudeste asiático”. Siempre se había atribuido su marcha “a un lío de faldas”, reconoce el historiador entre risas, antes de añadir: “Esta versión peliculera no nos convence, lo que hay por detrás es el proyecto de invasión, un proyecto personal de Hillgarth”.

Los británicos tenían la 'bula' del franquismo para poder estar en el país, siempre y cuando “no trabajen para echar a Franco del poder”. Sin embargo, cuando se conoce el plan, la responsabilidad caería en Hillgarth, de ahí su marcha.

Grandío detalla parte del plan de invasión, “con radios por toda la costa cantábrica, sobre todo en la gallega, con aviones no tripulados y la ayuda de la guerrilla de los Montes de León”. “Todo esto es muy claro y querían echar a Franco del poder”, añade.

El libro

Esto es solo una parte del libro que edita junto a Píriz, en el que además de esa puesta en común de las fuentes, buscan dejar claro que el de la información “es un mercado que no entiende de bandos”.

“Es un producto realizado por profesionales, estamos en contra del relato clásico de los espías que se ha construido en libros y películas, a la luz del trabajo y del estudio nos aparece una realidad de los que son los servicios de información muy distintos”, apunta Grandío, que añade: “Hay que desterrar también a idea de que estos servicios de información están divididos por bandos, la diferencia entre unos y otros es para qué se ejecuta, pero la información se consigue prácticamente de los mismos sitios”.

Recuerda además el historiador gallego que en la España de los años 30, 40 y en adelante, coincidieron servicios de inteligencia británicos, alemanes, italianos, franceses y americanos. A todos ello se sumarían los españoles, “que aprenden estrategias, técnicas y maneras de todos ellos”.

El estudio, en definitiva, les permite transmitir “con un enfoque distinto cómo funcionan los servicios de inteligencia, más cercano ala realidad”. Por otro lado, también hacen ver “cómo la estructura de la dictadura aprende extraordinariamente de ellos y hace que la información sea uno de los grandes pilares sobre los que se asienta su estabilidad y perduración en el tiempo. Por un lado es la represión y, por otro, la información para aplicar esa represión”, concluye.