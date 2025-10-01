Los coruñeses demandan a la Administración ser propietarios y no vivir de alquiler

Cimientos donde se construyen los cuatro sótanos del edificio Terraza de Ézaro - Javier Albores

Sin importar cuánto suba el precio, los gallegos quieren ser propietarios de sus casas. El sueño de futuro suele incluir una vivienda en propiedad, pero pocos son los que pueden pagarla a día de hoy. Sin embargo, la vivienda de protección oficial que ofrece la Xunta es casi toda en régimen de alquiler (lo mismo ocurre con el Ayuntamiento). Por eso desde el Gobierno autonómico están abriéndose a la colaboración privada, porque se han dado cuenta de que, cuando pueden elegir, los demandantes de vivienda prefieren adquirirla. En A Coruña, la proporción es de seis a uno, según el Registro de Demandantes de Vivenda.

El Ayuntamiento pide datos sobre fianzas para controlar que se cumple la nueva normativa

En efecto, en viviendas de promoción privadas de régimen general, los destinados a compra suman 299, mientras que los de alquiler, solo 69. A esto hay que añadir los de alquiler con opción de compra, que son 39. Pero la vivienda de Protección Oficial de Promoción pública, es muy distinta. En A Coruña hay 293 inscritos para compra y 1.892 para alquiler, además de 770 para alquiler con opción a compra. No es por gusto, sino que el sector público de vivienda se orienta a la renta.

La conselleira del ramo, María Martínez Allegue, lo reconoció ayer, durante una visita a Someso, donde se están excavando los cimientos de un edificio de 80 pisos, Terraza de Ézaro, uno de los dos que está construyendo la cooperativa Gestogar. La cooperativa resalta el apoyo de la Xunta, sin el que no podría hacer frente a tantos gastos.

Sigue la escalada de los alquileres: A Coruña y Oleiros, entre los cuatro municipios más caros Más información

Son 3,8 millones de euros que ha destinado a construir 400 viviendas protegidas. “Os cooperativistas tamén queren ser propietarios. A línea de axudas está a punto de esgotarse pero en réxime de alugueiros apenas temos solicitudes”, apuntó. De igual parecer es Javier Castro, de la cooperativa Gestogar: “Sigue siendo una aspiración casi universal de las personas, acceder a una vivienda en propiedad, por lo que le pedimos que habiliten más suelo público para ello”.

En quinto lugar

Hay que tener en cuenta que A Coruña no es, ni mucho menos, la ciudad gallega con más demandantes de vivienda tensionada en proporción a su población. Esa distinción le corresponde a Vigo (7.100 o un demandante por cada 41 habitantes) mientras que A Coruña se encuentra en quinto lugar (3.700, lo que son uno de 66 habitantes), por delante de Ferrol y Ourense, con 876 (uno por cada 118 habitantes), que se encuentra en último lugar.

El caso de las viviendas de Someso es novedoso en A Coruña. En una de las parcelas de Someso están en marcha las obras por parte de la cooperativa Terrazas de Ézaro para construir 80 viviendas protegidas, con una subvención autonómica de 800.000 euros (el edificio costará 1,8 millones de euros). En la otra parcela la cooperativa Mirador de Ézaro construirá 97 viviendas, y la Xunta aporta 970.000 euros. Son 177 las familias que son socias de ambas cooperativas (97 y 89 familias, respectivamente) Este es un modelo a seguir.

Una promoción del futuro Parque de Oza, en A Coruña, a la venta desde 300.000 euros Más información

Hay que tener en cuenta que, debido a las exigencias cada vez más altas de las normativas, la calidad de estos edificios es muy alta. Los trabajos de Terraza de Ézaro comenzaron este año. Ambos están inspirados en la caída de agua de una catarata, de ahí que se les llame del Ézaro. “Son viviendas equiparables a cualquier e promoción privada, en características, en calidades”, apuntó el técnico, Miguel Porras, que destacó el esfuerzo de equipo. “Intentamos aprovechar el máximo el suelo disponible y hacer unas viviendas que tengan una imagen agradable con un juego de franjas negras y blancas muy orgánico”.

Mercado tensionado

En su visita, Allegue también respondió a la solicitud de información sobre vivienda (fianzas depositadas para saber controlar los precios de los alquileres) del Ayuntamiento de A Coruña para poder poner en marcha de forma efectiva la zona de mercado tensionado. La conselleira aseguró que no ha recibido ninguna solicitud oficial. Añadió que es Alcaldía la que debería tramitar los expedientes sancionadores de aquellos que no cumplan la normativa. El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, aseguró que la Consellería recibirá esa petición formal que les ha requerido informalmente en varias ocasiones. El edil también recordó que se ha invitado a la Xunta a que forme parte de la mesa de vivienda de A Coruña.

Someso acoge uno de los primeros edificios de A Coruña en seguir el nuevo sistema de subvenciones

En realidad, la Xunta nunca ha ocultado que no tiene ninguna confianza en la zona de mercado tensionado, que considera que perjudica más que ayuda. Díaz asegura que su éxito dependerá de algunos favores que dependen de la propia Xunta, como la entrega de los datos o el cumplimiento de la Ley de Vivienda, con un censo de grandes tenedores. 