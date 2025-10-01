Comienza la construcción del solar en O Castrillón

Obras en O Castrillón -

El Ayuntamiento avanza estos días con la hoja de ruta del Plan de barrios 2025-27, con más de 30 intervenciones de mejora ya en marcha y que ahora suma una nueva actuación en Castrillón, donde este miércoles comenzaron las obras de urbanización del solar existente entre las calles Antonio Ríos y Cerca.

La remodelación y recuperación de esta superficie fue, desde hace años, una de las principales demandas del vecindario del barrio. Ahora, el Gobierno de Inés Rey promueve la reconfiguración de esta parcela, donde se dará forma a una pequeña plaza que contará con áreas verdes y, además, nuevo mobiliario urbano.

Entre las medidas destacadas también están las mejoras de accesibilidad que conllevará el acondicionamiento del solar, carente de aceras a su alrededor, con las dificultades que esto entrañaba en materia de movilidad peatonal. Ahora, no solo se construirán las aceras y se conectarán con los tramos existentes en Cerca y Antonio Ríos, sino que también se aprovecharán los trabajos para adaptar los cruces y pasos peatonales próximos, reforzando la seguridad vial.

El plan de obra para intervenir en el solar arrancó este martes con la instalación de los vallados, las casetas de trabajo y la progresiva llegada de materiales. Será ya en estos días cuando sean visibles las primeras intervenciones sobre el terreno, con la previsión de que se actúe en las redes de saneamiento para acometer su renovación.

El concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Díaz Gallego, apuntó a la necesidad de intervenir en esta parte del barrio, donde hay pendientes muy pronunciadas como la de la travesía de Cerca o la de Vaamonde Lores. “Castrillón cuenta con un alto porcentaje de vecinas y vecinos en edades avanzadas y, dentro de lo posible, estamos actuando para mejorar la accesibilidad y ganar espacios públicos de calidad, dando respuesta a demandas que vienen de lejos. En el caso de la urbanización de este solar hablamos de décadas de espera”, indicó Díaz Gallego.

El edil recordó que, en paralelo a esta actuación, el Ayuntamiento tiene en fase de licitación las obras para urbanizar la plaza José María Hernansáez, donde se invertirá un millón de euros para humanizar una superficie sin acondicionar y que, en base a lo acordado con las vecinas y vecinos este mismo año, pasará a ser una plaza con recorridos peatonales, arbolado, áreas verdes y mejores conexiones y accesos a los bloques residenciales de su entorno.