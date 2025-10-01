BNG buscará la condena al genocidio en Gaza en el pleno de este jueves

Francisco Jorquera -

El portavoz del BNG en María Pita, Francisco Jorquera, buscará en el Pleno del Ayuntamiento de este jueves un pronunciamiento de todos los grupos con representación en la cámara municipal de condena al genocidio que Israel está cometiendo en Gaza.

Será a través de una moción en cuyo primer punto se propone que el Ayuntamiento manifieste su “clara y contundente condena” del genocidio.

“Ninguna institución puede permanecer impasible y en silencio ante el mayor acto de barbarie sufrido por una parte de la Humanidad en lo que llevamos de siglo”, afirma Jorquera, quien remarca que “este mes de octubre se cumplen dos años desde que el Estado de Israel comenzó su campaña de genocidio planificado contra el pueblo palestino”. El Estado sionista lleva asesinadas cerca de 70 mil personas. “Asistimos a la matanza premeditada, planificada y sistemática de civiles. Al asesinato sistemático de personas que se encontraban pidiendo comida. A la destrucción de ciudades enteras, incluyendo hospitales y zonas designadas para la entrega de ayuda humanitaria”, destaca.

Ante esta situación no vale alegar dudosas cuestiones jurídicas para eludir el uso del término “genocidio”, cuando la existencia de ese crimen contra la Humanidad ya ha sido reconocida por el comité de personas expertas de Naciones Unidas.

Jorquera recuerda que el expresidente del Gobierno estatal y dirigente del PP José María Aznar afirmó recientemente: “Si Israel pierde lo que está haciendo, Occidente estará al borde de una derrota total”.

“Lo que está haciendo”. Ese es el eufemismo que usa el referente de la derecha española para evitar hablar de genocidio.

“Pero”, apunta Jorquera, “las cosas son exactamente al revés: si permitimos que Israel continúe perpetrando un genocidio, estaremos ante una derrota total de la Humanidad frente a la barbarie”.