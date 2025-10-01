A Coruña se beneficiará de los casi seis millones para mantener la alta tecnología de los hospitales gallegos

Hospital Universitario de A Coruña, Chuac - EC

El área sanitaria de A Coruña y Cee será una de las beneficiarias del contrato que reserva casi seis millones de euros para el mantenimiento de las equipaciones de alta tecnología de la marca Brainlab.

La Xunta viene de adjudicar el contrato por importe de 5.714.874 euros para un período de cuatro años, con posible prórroga durante doce meses más. En ese caso, el monto ascendería a 6,8 millones de euros.

Conservarlos el mayor tiempo posible

En concreto, este importe se dedicará al mantenimiento de dos equipaciones de radiocirugía y su red de planificación, seis de neuronavegación y la red de planificación de neurocirurgía, un brazo robotizado, tres quirófanos digitales y dos sistemas de imagen intra.

El contrato comprende también las acciones destinadas a conservar la equipación tecnológica para su funcionamiento el mayor tiempo posible.

Además del área sanitarias de A Coruña y Cee, también se verán beneficiadas las de Santiago de Compostela y Barbanza; Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, y Vigo.

"El mantenimiento y la actualización continua de la equipación tecnológica y de sus componentes asociados es esencial para garantizar la seguridad de los pacientes y de los profesionales que lo utilizan", destaca la Consellería de Sanidade.