Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña se beneficiará de los casi seis millones para mantener la alta tecnología de los hospitales gallegos

La Xunta acaba de adjudicar el contrato por un período de cuatro años

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
01/10/2025 14:21
Hospital Universitario de A Coruña, Chuac
Hospital Universitario de A Coruña, Chuac - EC

El área sanitaria de A Coruña y Cee será una de las beneficiarias del contrato que reserva casi seis millones de euros para el mantenimiento de las equipaciones de alta tecnología de la marca Brainlab

La Xunta viene de adjudicar el contrato por importe de 5.714.874 euros  para un período de cuatro años, con posible prórroga durante doce meses más. En ese caso, el monto ascendería a 6,8 millones de euros.

Conservarlos el mayor tiempo posible

En concreto, este importe se dedicará al mantenimiento de dos equipaciones de radiocirugía y su red de planificación, seis de neuronavegación y la red de planificación de neurocirurgía, un brazo robotizado, tres quirófanos digitales y dos sistemas de imagen intra.

El contrato comprende también las acciones destinadas a conservar la equipación tecnológica para su funcionamiento el mayor tiempo posible.

Excavación en la obra para construir la ‘torre polivalente’ del ‘Novo Chuac’, en A Coruña

El gran agujero que se ha llevado por delante un aparcamiento para crear la ‘torre polivalente’ del Hospital de A Coruña

Más información

Además del área sanitarias de A Coruña y Cee, también se verán beneficiadas las de Santiago de Compostela y Barbanza; Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, y Vigo.

"El mantenimiento y la actualización continua de la equipación tecnológica y de sus componentes asociados es esencial para garantizar la seguridad de los pacientes y de los profesionales que lo utilizan", destaca la Consellería de Sanidade.

Hospital Universitario de A Coruña, Chuac

El Chuac se sitúa en el top 20 de los mejores hospitales de España

Más información

Te puede interesar

Josep Maria Pascual Esteve

Josep Maria Pascual: “Arteixo está siendo referente pese a ser pequeñito; pequeño pero matón”
Noelia Díaz
El evento Maridaje Ancestral regresa a MEGA para celebrar Samaín con un viaje en el tiempo a través del paladar

Regresa Maridaje Ancestral, el planazo del Museo de Estrella Galicia para disfrutar del Samaín con una cena de inspiración histórica
Redacción
Marisa López y Ricardo Cao en la presentacion de la campaña de donación de sangre

La Xunta anima a los estudiantes de la UDC a donar sangre
Redacción
El ideal gallego

EXPOCoruña se suma como miembro a la Asociación de Palacios y Congresos de España
Redacción