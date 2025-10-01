Mi cuenta

A Coruña

A Coruña es el Ayuntamiento que más bares cierra y más sanciones impone de toda Galicia

Los representantes policiales comunicaron el dato durante la reunión de la mesa técnica que busca una nueva normativa para el sector

Guillermo Parga
Guillermo Parga
01/10/2025 18:12
Precinto de uno de los locales sancionados por la Policía Local este año
Precinto de uno de los locales sancionados por la Policía Local este año - Carlota Blanco

La cuarta reunión de la mesa técnica para encontrar un marco normativo que permita conciliar la actividad del ocio y el descanso vecinal dejó un dato aportado por la Policía Local que fue aplaudido por una de las partes y recibido con preocupación por otra: ninguna ciudad de Galicia multa tanto como A Coruña a sus bares, y en ninguna otra se han cerrado tantos pubs.

El Ayuntamiento de A Coruña cierra otros tres locales de hostelería

No es una percepción, que por otra parte ya intuían los empresarios, sino los datos que manejan los técnicos de seguridad aportados por el Ayuntamiento y la Policía Local. De hecho, la oleada de cierres de establecimientos a comienzos de año fue la que provocó un movimiento de protesta que derivó en la creación de una mesa de negociación primero y en la actual mesa técnica después.

Un bar de A Coruña explota después de que lo cierren y llama a la unión del sector

El motivo más habitual de los cierres es la violación de la normativa acústica y, en ese sentido, seguramente los bares, pubs y discotecas vayan a salirse con la suya, debido al imperativo legal de adaptar el catálogo municipal al de la Xunta de Galicia. Por lo tanto, empezará a trabajarse con diez decibelios más por grupo de licencias, lo que hubiera librado a muchos establecimientos ya desaparecidos de la multa primero y el cierre después.

