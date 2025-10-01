A Coruña disfruta del sol en pleno otoño: ¿hasta cuándo seguirá el buen tiempo?

La playa de San Amaro, en A Coruña, durante la jornada de este miércoles -

Después de un fin de semana en el que aparecieron las lluvias, A Coruña disfruta de una semana marcada por un tiempo seco y estable, con cielos casi despejados y con temperaturas muy agradables. De hecho, se alcanzan máximas cercanas a los 24 grados, unos valores más propios de la primavera o incluso del verano que del inicio del otoño.

Y lo cierto es que la situación, al menos a corto plazo, no sufrirá un cambio radical. Eso sí, tanto el jueves como el viernes bajarán ligeramente las temperaturas, con máximas en torno a los 20 grados, pero no se esperan lluvias. El sábado no se descarta que puedan aparecer algunas precipitaciones muy suaves, pero será de manera aislada.

De hecho, el domingo y a principios de la semana que viene la situación será muy parecida a la que disfrutamos estos días, con jornadas soleadas y temperaturas agradables, por encima de los 20 grados en las horas centrales del día. Así, A Coruña seguirá instalada en la primavera a pesar de que el calendario indica que ya estamos en otoño.