Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña disfruta del sol en pleno otoño: ¿hasta cuándo seguirá el buen tiempo?

Esther Durán
01/10/2025 19:53
La plya de San Amaro, en A Coruña, durante la jornada de este miércoles
La playa de San Amaro, en A Coruña, durante la jornada de este miércoles -

Después de un fin de semana en el que aparecieron las lluvias, A Coruña disfruta de una semana marcada por un tiempo seco y estable, con cielos casi despejados y con temperaturas muy agradables. De hecho, se alcanzan máximas cercanas a los 24 grados, unos valores más propios de la primavera o incluso del verano que del inicio del otoño.

Y lo cierto es que la situación, al menos a corto plazo, no sufrirá un cambio radical. Eso sí, tanto el jueves como el viernes bajarán ligeramente las temperaturas, con máximas en torno a los 20 grados, pero no se esperan lluvias. El sábado no se descarta que puedan aparecer algunas precipitaciones muy suaves, pero será de manera aislada.

De hecho, el domingo y a principios de la semana que viene la situación será muy parecida a la que disfrutamos estos días, con jornadas soleadas y temperaturas agradables, por encima de los 20 grados en las horas centrales del día. Así, A Coruña seguirá instalada en la primavera a pesar de que el calendario indica que ya estamos en otoño. 

Te puede interesar

De esq á dereita: o voceiro do xurado, o escritor Fran Fernández Davila; o secretario xeral de Lingua, Valentín García, a xerente de Relacións Institucionais de Fundación Repsol, Mercedes Gómez Badiola, o director xeral da Editorial Galaxia, Xosé Manuel

Carmen V. Valiña gaña o XIX Premio Narrativa Breve Repsol
Redacción
Los barcos de la flotilla, durante los días previos

Los barcos de la Flotilla han sido rodeados y serán trasladados a Israel
Agencias
Uno de los autobuses de Betanzos en la Estación de A Coruña

Los usuarios del bus de Ferrol a A Coruña por Betanzos estallan: “Esto no puede seguir así”
Lucía Tenreiro
El ideal gallego

Muere a los 91 años la etóloga Jane Goodall, experta mundial en chimpancés
EFE