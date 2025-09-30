Una odisea para viajar en bus desde A Coruña: “Búrlanse dos usuarios”

Colas en el acceso al bus con dirección Santiago de Compostela, el pasado viernes - Cedida

Que el foco principal de los desplazamientos a otras ciudades de la comunidad gallega haya estado sobre el transporte ferroviario en los últimos meses ha provocado, sin duda, un decrecimiento en la popularidad del transporte por carretera. No obstante, cada día siguen siendo muchos los usuarios que, bien por comodidad o por no tener más alternativa, siguen utilizando la estación de autobuses como origen o destino de sus viajes. Sin embargo, ciertos desplazamientos se están convirtiendo en un sinvivir para muchos viajeros. Es el caso de los usuarios que viajan a Santiago de Compostela los viernes de cada semana.

La escasa oferta para la gran demanda durante el quinto día de la semana ha provocado que viajar a la capital gallega se haya convertido en toda una odisea: “Búrlanse dos usuarios como queren. Levamos casi un ano con esta problemática”, explica María Antonieta Pérez, una de las viajeras que cada viernes sufre estos episodios.

Desde las 15.00 horas de cada viernes, son una docena los desplazamientos que empresas como Monbus ofrecen a los viajeros. Aunque el problema viene con los de las 16.00 y las 17.00 horas. “O autobús das 16.30 horas non aparece, e o das 17.15, chega ás 17.40”, asegura Pérez. De esta forma, las grandes colas que se forman para acceder al bus causan encontronazos que pueden resultar incómodos.

Quedarse en tierra

De hecho, los grandes retrasos se quedan en meras anécdotas comparados con los casos puntuales en los que, debido a que se ocupan todas las plazas, hay usuarios que se quedan en tierra. “Todos los viernes pasa lo mismo. Tienes que pelearte con la gente por entrar en el bus, si no, prepárate para esperar una hora más. El conductor nos dice que no hay más sitio y que viene ahora otro compañero pero hasta la siguiente ruta no viene nadie, y vuelta al mismo problema”, incide Marcos Carreiro, otro de los viajeros que usan el transporte por carretera para desplazarse semanalmente a sus casas.

El problema incluso se agrava en las zonas rurales, donde la única forma de poder informarse de la llegada o partida de los autobuses es a través de internet. “Si llamas al teléfono, ni siquiera te cogen. Es una vergüenza”, sentenció Carreiro.

Un ejemplo en otros trayectos debido a la falta de alternativas

Antes de que se ampliasen las rutas y se redujeran los tiempos en las frecuencias ferroviarias, los usuarios utilizaban el bus con mucha más asiduidad para viajar entre urbes. No obstante, el caso del trayecto a Ferrol no ha sido uno de esos casos en los que viajar en tren resulta más cómodo. Ante la gran demanda en esta ruta, las compañías ya optan por poner varios buses, sobre todo, en fin de semana.